Frauenpokal: Bayern feiern Schützenfest, Potsdam bezwingt Frankfurt

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den höchsten Viertelfinalsieg in der Geschichte des DFB-Pokals gefeiert. Der deutsche Vizemeister deklassierte den völlig überforderten Zweitligisten 1. FC Saarbrücken auswärts mit 15:0 (7:0) und übertraf damit das 12:0 des 1. FFC Frankfurt im Jahr 2006 - ebenfalls gegen die Saarländerinnen.

Jill Roord traf sechsmal, Nicole Rolser erzielte vier, Mandy Islacker drei Tore.

Ebenfalls in der Runde der letzten Vier, die am Montag (13.00 Uhr) ausgelost und am 15. April ausgetragen wird, steht Turbine Potsdam nach dem 2:0 (2:0) beim Rekordsieger Frankfurt. Johanna Elsing (21.) und Svenja Huth (35.) trafen für die Gäste, die 2006 ihren letzten von drei Titeln im DFB-Pokal gewonnen hatten.

Die letzten beiden Plätze für das Halbfinale werden am Mittwoch vergeben. In der Neuauflage des Vorjahresfinales empfängt Titelverteidiger VfL Wolfsburg den SC Sand (18 Uhr). Zudem spielt die SGS Essen gegen den Bundesligazweiten SC Freiburg (19 Uhr). Das Endspiel findet am 19. Mai (15 Uhr) in Köln statt.