DFB-Frauen treffen im Juni im Rahmen eines Testspiels auf Kanada.

Der Deutsche Fußball-Bund hat für die Frauen-Nationalmannschaft ein weiteres Länderspiel in diesem Jahr vereinbart. Das Team von Bundestrainerin Steffi Jones trifft am 10. Juni in Hamilton/Ontario auf Kanada.

Das bislang letzte Duell der deutschen und kanadischen Nationalmannschaft Anfang April 2017 in Erfurt entschied die DFB-Auswahl 2:1 für sich.

Für das DFB-Team gilt das Spiel in Kanada als wichtiger Test vor den letzten WM-Qualifikationsspielen auf Island (1. September) und auf den Färöer (4. September). Die WM findet vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt.