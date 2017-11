Starker Auftritt rettet Jones den Job

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Ligue 1 Live St. Etienne -

Straßburg Premiership Live Dundee -

Rangers Premier League Live West Ham -

Leicester Primera División Live Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheffield Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta

Steffi Jones kann aufatmen: Im Endspiel für die umstrittene Bundestrainerin ist den deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich ein überaus überzeugender 4:0 (3:0)-Sieg gelungen. Nach dem Befreiungsschlag im letzten Länderspiel des Jahres wird Jones aller Voraussicht nach im Amt bleiben dürfen.

"Das war die richtige Antwort, es hat alles gepasst. Das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Jones in der ARD und betonte: "Es ging nicht um meine Person, sondern um die Sache. Wir haben immer klar von einem Umbruch gesprochen. Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorne zu gehen. Das war der Fall."

Die Treffer beim erstaunlich dominanten Auftritt vor 6505 Zuschauern in Bielefeld erzielten Alexandra Popp (21./44.) und Svenja Huth (39./53.) jeweils per Doppelpack. Für Frankreich vergab Eugenie Le Sommer in der 85. Minute einen Foulelfmeter.

Wegen enttäuschender Leistungen nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel für den Härtetest eine deutliche Leistungssteigerung gefordert und Jones öffentlich angezählt. Die Qualifikation für die WM 2019 steht auf dem Spiel, die Geduld der Bosse war aufgebraucht - trotz der zügigen Vertragsverlängerung für Jones nach dem EM-Debakel.

Unter den Augen von Grindel auf der Tribüne

Als Tribünengast verfolgte Grindel, wie die deutsche Auswahl gegen den WM-Gastgeber im ersten Durchgang mutig und selbstbewusst zu Werke ging. Jones setzte im Duell mit dem Weltranglistenvierten auf das unter Vorgängerin Silvia Neid etablierte 4-2-3-1-System mit Popp als Sturmspitze.

Und die brachte das DFB-Team mit ihrem Markenzeichen, einem wuchtigen Kopfball, nach Freistoß von Dzsenifer Marozsan in Führung. Die Rückkehr der Kapitänin, die nach einem Jochbeinbruch mit einer Schutzmaske auflief, verlieh dem deutschen Spiel Sicherheit.

Die DFB-Auswahl blieb gegen passive Französinnen am Drücker. Nach einem Eckball von Verena Faißt köpfte erneut Popp vor das Tor, Huth brachte den Ball mit dem Gesäß über die Linie. Den Schlusspunkt vor der Pause setzte erneut die starke Popp mit einem eiskalten Abstauber.

Jones nach Traumtor erleichtert

Im zweiten Durchgang machten weiter die Gastgeberinnen das Spiel. Nach Huths sehenswertem Distanzschuss unter die Latte löste sich auch bei Jones die Anspannung - vor Freude hüpfte die bei nasskaltem Wetter dick eingepackte Bundestrainerin in ihrer Coachingzone.

Schult hielt den komfortablen Vorsprung mit einer guten Parade gegen Ouleymata Sarr fest (70.) und hatte zudem Glück, als Le Sommer vom Punkt neben das Tor schoss. Zuvor hatte Leonie Maier im Strafraum Le Sommer zu Fall gebracht.

Bei ihrem Endspiel hatte Jones auf neun verletzte Spielerinnen verzichten müssen. Angesichts der auch personell angespannten Lage sorgte die Nichtnominierung einer erfahrenen Spielerin wie Lena Goeßling in der vergangenen Woche zusätzlich für Aufruhr.

Die Wolfsburgerin hatte Jones anschließend Respektlosigkeit vorgeworfen, die Bundestrainerin verteidigte ihre Entscheidung. "Es geht immer nach Leistung, und mit ihrer Leistung war ich nicht zufrieden", sagte sie in der ARD.