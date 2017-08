Zweite Chance für Jones nach EM-Debakel

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mi 22:30 Highlights vom Nachholspiel FCH-Aue Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Premier League Dynamo Kiew -

Sirka Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Atletico Goianiense -

Coritiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

OFK Backa Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Ligue 2 FC Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Bundestrainerin Steffi Jones erhält eine zweite Chance: Trotz des historischen Debakels bei der EM in den Niederlanden schenkt der DFB der 44-Jährigen weiter das Vertrauen.

Zehn Tage nach dem Viertelfinal-Aus gegen Dänemark verlängerte der Verband die Zusammenarbeit sogar vorzeitig bis zur WM 2019 in Frankreich inklusive Option auf eine Fortsetzung bis zu den Olympischen Spielen 2020.

"Steffi Jones hat uns in ihrer Analyse vermittelt, dass sie aus der enttäuschenden EM wichtige Erfahrungen mitnimmt und Lehren für ihre künftige Arbeit zieht", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Mittwoch nach intensiven Gesprächen: "Wir sind davon überzeugt, dass sie die sportlichen Konzepte und die Kompetenz hat, um die WM 2019 als nächste große Herausforderung erfolgreich anzugehen."

Grindel: "Leistungsfähigkeit des Trainerstabes stärken"

Das Präsidium stehe dazu, "dass sie in ihrer Rolle als Bundestrainerin eine zweite Chance beim DFB bekommen soll." Die verletzungsbedingten Ausfälle und der durch Rücktritte bedingte personelle Umbruch seien in die Gesamtbewertung des Turniers eingeflossen, fügte DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg an. Zur Unterstützung soll mit der Besetzung der zweiten Assistenzstelle neben Markus Högner "die Leistungsfähigkeit des Trainerstabes weiter verstärkt werden".

Jones freute sich über das Vertrauen des Präsidiums, nahm das Votum "aber gleichzeitig auch als einen klaren Auftrag und eine Verpflichtung, aus den Erfahrungen der EM die richtigen Schlüsse für unsere weitere Arbeit zu ziehen". Das erste Turnier als Bundestrainerin sei "ein lehrreicher Prozess" gewesen, "deshalb werden wir die eine oder andere Anpassung vornehmen. Unser Ziel ist es, die Mannschaft und unser Spielsystem weiterzuentwickeln, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und wieder erfolgreich zu sein."

Jones erhält trotz Kritik viel Rückendeckung

Nach den enttäuschenden Leistungen der DFB-Auswahl in den Niederlanden war die im September angetretene Trainer-Novizin Jones in die Kritik geraten. Der Grundtenor: Zu viele personelle Experimente und zu wenig Struktur im neuen Spielsystem verunsicherten das runderneuerte Team derart, dass nach einer glanzlosen Vorrunde im ersten K.o.-Spiel trotz Führung komplett der Faden verloren ging.

Ihre Spielerinnen nahmen Jones nach dem EM-Aus des Rekord-Europameisters allerdings sofort in Schutz. "Die Mannschaft steht voll hinter ihr", sagte Dzsenifer Marozsan, von Jones zur Spielführerin gekürt: "Wir haben die Fehler gemacht, sie war überhaupt nicht schuld."

Wurde Vorgängerin Silvia Neid bei Misserfolgen noch scharf aus der Bundesliga attackiert, erhielt Jones unmittelbar Rückendeckung. Sportdirektor Ralf Kellermann vom deutschen Meister VfL Wolfsburg betonte, er habe "viele neue, gute Ansätze und Ideen des Trainer-Teams wahrgenommen".

An diese anknüpfen sollen Jones und Co. in rund fünf Wochen, wenn der zweimalige Weltmeister mit dem Spiel gegen Slowenien am 16. September in Ingolstadt in die WM-Qualifikation startet. In der Gruppe 5 trifft die DFB-Auswahl auf Island, Tschechien und die Färöer.