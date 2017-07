Marozsan ist Fußballerin des Jahres

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München CSL So Live Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes

Bei der Wahl zur Fußballerin des Jahres 2017 wurde DFB-Kapitänin Dzsenifer Maroszan ausgezeichnet. Die bei Olympique Lyon unter Vertrag stehende Maroszan löste Vorjahressiegerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg ab.

Marozsan trägt schon lange das Prädikat "Ausnahmefußballerin", doch der Wechsel zum besten Klub Europas im vergangenen Sommer hat die 25-Jährige auf das nächste Level geführt. Nach dem Olympiasieg 2016 in Rio mit der Nationalmannschaft räumte die Spielmacherin mit Olympique Lyon alles ab, was es zu gewinnen gibt: Meisterschaft, Pokal und Champions League, dazu gleich in der Debütsaison die Auszeichnung als beste Spielerin des Jahres in Frankreich - eine Saison wie aus dem Bilderbuch.

Das Zaubern lernte Marozsan früh auf dem Bolzplatz mit Jungs. "Da gibt's keine Regeln, du musst dich durchsetzen. Entweder du verstehst das Spiel oder du gehst unter", erzählte die DFB-Spielführerin im SZ-Interview. Und das nötige Talent bekam die begnadete Technikerin in die Wiege gelegt: Vater Janos war einst ungarischer Nationalspieler. Als der 1996 zum 1. FC Saarbrücken wechselt, zog die Familie nach Deutschland.

Seit vergangenem Oktober ist Marozsan nun auch ganz offiziell Führungsspielerin in der deutschen Nationalmannschaft. Als die neue Bundestrainerin Steffi Jones ihr telefonisch das Kapitänsamt übertrug, war die nach außen sehr zurückhaltende Schlüsselspielerin einigermaßen baff. "Ich habe sie erst mal gefragt, ob sie sich vielleicht verwählt hat", erzählte Marozsan jüngst am Rande der EM in den Niederlanden.

Trotz ihres Aufstiegs hat sie sich ihre Bodenständigkeit bewahrt, so dass Jones' Co-Trainer Markus Högner in den höchsten Tönen von "Dzseni" schwärmt: "Sie ist eine Weltklassespielerin, dazu ein äußerst bescheidener Mensch. Es ist eine Ehre, jeden Tag mit ihr arbeiten zu dürfen."