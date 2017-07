DFB-Frauen winkt EM-Rekordprämie

Erlebe

Die deutschen Fußballerinnen haben für den erneuten Titelgewinn bei der Europameisterschaft in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) eine EM-Rekordprämie mit dem Deutschen Fußball-Bund ausgehandelt.

Feiert das Team von Bundestrainerin Steffi Jones den neunten Triumph insgesamt und den siebten in Folge, erhält jede Spielerin 37.500 Euro. Das verriet DFB-Präsident Reinhard Grindel der Bild-Zeitung.

Im Vergleich zum letzten Turnier ist das eine erhebliche Steigerung. Beim EM-Sieg vor vier Jahren in Schweden hatten die deutschen Spielerinnen pro Kopf 22.500 Euro kassiert. Im Vergleich zu den WM-Summen ist die EM-Prämie allerdings niedrig. Hätte das DFB-Team 2015 in Kanada (Platz vier) den dritten Stern geholt, hätte es 65.000 Euro pro Spielerin gegeben. Von der Europäischen Fußball-Union UEFA erhält der DFB im Falle des erneuten EM-Triumphes 1,2 Millionen Euro.

EM-Prämie der DFB-Herren war 300.000

Immer noch schlecht kommen die DFB-Frauen im Vergleich zu den Männern weg, die für den EM-Titel im vergangenen Sommer in Frankreich 300.000 Euro pro Spieler eingestrichen hätten. Der Halbfinaleinzug brachte jedem Spieler 100.000 Euro ein.

Der Rekord-Europameister trifft zum Auftakt seiner Mission Titelverteidigung am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Breda auf Schweden, es folgen die Gruppenspiele gegen Italien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) und Russland am 25. Juli (20.45 Uhr/ZDF).