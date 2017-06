Schwedinnen verlieren Test gegen USA

Freitag, 09.06.2017

Rose Lavelle (56.) erzielte den Siegtreffer im Gamla Ullevi in Göteborg.

Schweden ist bei der EM in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) die erste Hürde für Titelverteidiger Deutschland (17. Juli/Breda). Russland, dritter Gegner der deutschen Olympiasiegerinnen in Gruppe B (25. Juli/Utrecht), gelang in der Vorbereitung ein 5:2 (0:0)-Erfolg gegen Serbien.

Alle News zum Frauenfußball