EM-Aus für Popp - Jones streicht Trio

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 21:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio

Bundestrainerin Steffi Jones muss zwei Wochen vor ihrer ersten EM einen herben Rückschlag verkraften. Angreiferin Alexandra Popp wird den deutschen Fußballerinnen bei der Mission Titelverteidigung in den Niederlanden fehlen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass die 26-Jährige im DFB-Trainingslager in Kaiserau einen Außenmeniskusriss mit Dehnung des Außenbandes im linken Knie erlitten hat und länger ausfällt.

"Das trifft uns hart und ist eine bittere Nachricht, vor allem auch für Alex. Sie ist eine wichtige Spielerin für uns, aber wir werden als Team jetzt noch enger zusammenrücken und den Ausfall im Kollektiv ausgleichen", sagte Bundestrainerin Steffi Jones, die am Freitag ihr endgültiges Aufgebot für die EM (16. Juli bis 6. August) bekannt gab.

Neben der 80-maligen Nationalspielerin und Vize-Kapitänin Popp (35 Tore) schafften es Pauline Bremer vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon, die erst 19-jährige Lea Schüller (SGS Essen), Innenverteidigerin Johanna Elsig sowie wie angekündigt die Torhüterinnen Lisa Schmitz (beide Turbine Potsdam) und Carina Schlüter (SC Sand) nicht in den 23er-Kader. 13 Olympiasiegerinnen sind noch mit an Bord.

"Wir hatten eine kurze, aber intensive Vorbereitungszeit, in der wir viele Erkenntnisse sammeln konnten. Am Ende waren es knappe Entscheidungen, denn die Qualität unserer Mannschaft ist sehr hoch", erklärte Jones. "Bei Pauline und Johanna haben nur Nuancen entschieden. Beide haben auf ihren Positionen große Konkurrenz", so die 44-Jährige: "Lea Schüller ist für uns eine Spielerin mit Perspektive, die wir weiter im Blick behalten. Für ihre Entwicklung waren die Erfahrungen auf diesem Niveau sehr wichtig."

Die EM-Mission der verjüngten deutschen Mannschaft wird ohne die flexibel einsetzbare und zweikampfstarke Offensivkraft Popp indes nicht leichter. Denn Jones muss nach dem verletzungsbedingten Aus von Simone Laudehr und Melanie Leupolz (beide Bayern München) bereits auf die dritte erfahrene Spielerin verzichten.

Für Popp ist das EM-Aus ein Schock

Für Olympiasiegerin Popp ist das EM-Aus rund zwei Wochen vor Turnierbeginn zudem persönlich bitter: Bereits die Endrunde 2013 in Schweden hatte die Wolfsburgerin aufgrund einer Knöchelverletzung verpasst.

Erfahrenste Spielerinnen des Aufgebots sind Anja Mittag (153 Länderspiele), Babett Peter (106) und Lena Goeßling (93). Dagegen haben Mandy Islacker, Anna Blässe, Kristin Demann, Carolin Simon, Sara Doorsoun, Linda Dallmann, Lina Magull und Hasret Kayikci mit dem A-Team noch keine EM oder WM bestritten.

Die DFB-Auswahl absolviert in der kommenden Woche in Heidelberg ihren letzten EM-Lehrgang. Am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) steht in Sandhausen die Generalprobe gegen Brasilien an. Am 12. Juli reist der achtmalige Europameister in die Niederlande, wo in der Vorrunde Schweden (17. Juli/Breda), Italien (21. Juli/Tilburg) und Russland (25. Juli/Utrecht) warten.