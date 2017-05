DFB-Frauen mit Lyon französischer Meister

Montag, 08.05.2017

Verfolger HSC Montpellier hat nun acht Punkte Rückstand. Mittelfeldspielerin Bremer fehlte verletzt, sie hatte bereits im vergangenen Jahr den Titel mit Lyon gewonnen. Henning stand ebenfalls nicht im Aufgebot.

Für Olympique Lyon ist es bereits der elfte Titel in Folge, das Team hat damit weiter die Chance, das Triple aus dem Vorjahr zu wiederholen. Am 19. Mai trifft die Mannschaft von Trainer Patrice Lair im Pokalfinale auf Paris St. Germain. Auch das Champions-League-Finale am 1. Juni in Cardiff bestreiten die beiden französischen Top-Teams gegeneinander.

