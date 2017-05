Barcelona expandiert in US-Liga

Freitag, 12.05.2017

"Der FC Barcelona festigt damit seinen Status als globale Marke und stärkt gleichzeitig sein Engagement im Frauenfußball", hieß es in der Mitteilung weiter.

In der Saison 2017 besteht die NWSL aus zehn Mannschaften, ob die Liga durch Barcelona vergrößert werden soll, wurde nicht bekannt. In der spanischen Liga führt Barca mit 74 Zählern zwei Tage vor Saisonende die Tabelle vor seinem punktgleichen Verfolger Atletico Madrid an.

