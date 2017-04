Islacker fehlt DFB-Frauen gegen Kanada

Dienstag, 04.04.2017

Bundestrainerin Steffi Jones verzichtete auf eine Nachnominierung. Die formstarke Islacker führt derzeit die Torschützinnenliste der Bundesliga mit 17 Treffern in 16 Spielen souverän an.

Die DFB-Auswahl absolviert derzeit in Frankfurt/Main ihre Marketingtage. Nach einer Leistungsdiagnostik am Mittwoch wird der Olympiasieger im Anschluss an eine Trainingseinheit am Donnerstagnachmittag nach Erfurt reisen.

Mandy Islacker im Steckbrief