DFB-Frauen: Mühsames 2:1 gegen Kanada

Sonntag, 09.04.2017

Für den neunten EM-Titel im Sommer in den Niederlanden muss sich der Weltranglistenerste noch deutlich steigern.

Vor 10.023 Zuschauern im Steigerwaldstadion von Erfurt war der achtmalige Europameister durch ein Slapstick-Eigentor von Kanadas Torfrau Kailen Sheridan (13.) in Führung gegangen. Beim Ausgleich durch Deanne Rose (38.) sah dann die deutsche Defensive alles andere als sattelfest aus.

In der Neuauflage des letztjährigen Olympia-Halbfinals (2:0) machten die Gastgeberinnen, denen insgesamt neun verletzte Spielerinnen fehlten, im gewohnten 4-4-2-System früh Druck und zwangen die athletischen Gegnerinnen zu Fehlern. Die Führung fiel allerdings durch einen dicken Patzer von Kanadas Torfrau Sheridan, die nach einem Rückpass von Shelina Zadorsky den Ball mit dem linken Fuß ungeschickt ins eigene Gehäuse lenkte.

DFB drückte

Die DFB-Auswahl erhöhte anschließend häufig mit hohem Pressing den Druck auf die kanadische Ersatzkeeperin. Im Spielaufbau suchten die Deutschen im ersten Durchgang fast nur den Weg über die Flügel, ohne allerdings Torchancen zu kreieren. Kanada bekam zunehmend Oberwasser. Bei einem schnellen Angriff bestrafte der Weltranglistenfünfte dann das zu träge deutsche Umschalten, nach einem langen Ball von Janine Beckie schloss Rose mustergültig ab.

Jones versuchte nach der Pause, mit zahlreichen Wechseln neuen Schwung in das Spiel ihrer Mannschaft zu bringen, Torchancen blieben aber Mangelware. Kanada stellte sich zunehmend hinten rein und lauerte auf Konter, die DFB-Auswahl war zwar sehr ballsicher, zeigte bei sommerlichen Temperaturen jedoch so gut wie keine zündende Ideen im Vorwärtsgang. Dallmann sorgte mit ihrem ersten Länderspieltor dann aber doch noch für ein Erfolgserlebnis.

In die unmittelbare EM-Vorbereitung startet die deutsche Mannschaft nun am 18. Juni. Geplant sind insgesamt drei Trainingslager, zur Generalprobe trifft die DFB-Auswahl am 4. Juli auf Brasilien. Bei der Endrunde im Nachbarland trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Schweden (17. Juli/Breda), Italien (21. Juli/Tilburg) und Russland (25. Juli/Utrecht).

