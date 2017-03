Pokal: SCF empfängt Wölfe, Leverkusen Sand

Montag, 20.03.2017

Das ergab die Auslosung am Montagabend im Rahmen der HR-Sendung heimspiel! Beide Partien finden am 16. April statt, das Finale steigt am 27. Mai (16.15 Uhr) in Köln.

Auf dem Weg zu den bisherigen Pokalsiegen (2013, 2015 und 2016) hatte Wolfsburg im Halbfinale stets Freiburg ausgeschaltet. Im Viertelfinale räumte der Bundesligazweite Meister Bayern München (2:0) aus dem Weg. Freiburg warf Rekordsieger 1. FFC Frankfurt (2:0) aus dem Wettbewerb.

