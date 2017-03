FFC misslingt Pokalrevanche gegen Freiburg

Montag, 27.03.2017

Die kanadische Nationalspielerin Sophie Schmidt hatte Frankfurt in der 26. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung gebracht. Den verdienten Ausgleich erzielte Hasret Kayikci (77.). In der Tabelle änderte sich nichts: Frankfurt bleibt Vierter, Freiburg folgt einen Punkt und einen Platz dahinter.

Alle Fußball-News