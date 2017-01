DFB-Frauen starten beim SheBelieves Cup

Mittwoch, 11.01.2017

Die Partien finden in Chester/Pennsylvania, Harrison/New York sowie in der Hauptstadt Washington D.C. statt. Das Turnier sei "ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur EM. Ich erwarte Partien auf hohem Niveau und wichtige Erkenntnisse, wo wir stehen", sagt Bundestrainerin Steffi Jones: "Nachdem wir in den Partien nach Olympia viel getestet haben, wollen wir uns nun auch einspielen und Automatismen optimieren."

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland das Turnier als Zweiter hinter dem Gastgeberteam abgeschlossen. Bei der EM (16. Juli bis 6. August) trifft der achtmalige Europameister im Sommer in der Vorrunde auf Schweden, (17. Juli), Italien (21. Juli) und Russland (25. Juli).

