DFB-Frauen treffen in Erfurt auf Kanada

Freitag, 20.01.2017

"Die kanadische Mannschaft wird für uns ein echter Prüfstein", sagte Bundestrainerin Steffi Jones über das Duell mit dem Weltranglistenvierten: "Sie hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, ist zweikampfstark, athletisch und taktisch sowie technisch auf einem hohem Niveau."

Gutes Vorzeichen: Gegen die Ahornblätter spielte die DFB-Auswahl schon vor vier Jahren ihren vorletzten EM-Test (1:0 in Paderborn) - und feierte rund sechs Wochen später in Schweden den achten EM-Triumph.

Bei der anstehenden Endrunde im Nachbarland trifft der zweimalige Weltmeister in der Gruppe B auf Schweden (17. Juli/Breda), Italien (21. Juli/Tilburg) und Russland (25. Juli/Utrecht). In der unmittelbaren Vorbereitung absolviert die Jones-Auswahl drei Lehrgänge, die Generalprobe findet am 4. Juli statt. Ort und Gegner wird der DFB noch bekannt geben.

