Eintracht Frankfurts historischer Abend: Gegen diese Adler will niemand spielen

Bei Eintracht Frankfurt herrscht nach dem 4:1 gegen Schachtjor Donezk und dem Einzug ins Europa-League-Achtelfinale Begeisterung. Dank der besten Leistung des Jahres ist Frankfurt auf europäischer Ebene so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sieggarant ist einmal mehr der überragende Sturm, aber auch die Abwehr hält lange dicht - und selbst die Choreo-Kontroverse vor Anpfiff spielt am Ende keine Rolle mehr. Jetzt scheint sogar der ganz große Triumph im Bereich des Möglichen.

Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic blickte zu gleichen Teilen hilflos und skeptisch drein, als er eine knappe Viertelstunde vor Anpfiff am DAZN-Mikrofon erklären sollte, was da vorgefallen war zwischen der Polizei und den Frankfurter Ultras, die als Reaktion auf verstärkte Einlasskontrollen eine penibel geplante Choreographie abgeblasen hatten. Die Polizei habe noch ein Plakat weggenommen, "dann hat sich das aufgestaut" - aber so ganz genau wisse er es auch nicht.

Und nun? Würde die Leidenschaft der Eintracht-Fans, deren Folien in großer Zahl einfach in den Innenraum gepfeffert worden waren, in Unmut, vielleicht sogar Aggression umschlagen? "Das hoffe ich nicht. Ich bin mir sicher, dass die Unterstützung da sein wird", sagte er. Schließlich spiele man vor ausverkauftem Haus.

Ziemlich genau zwei Stunden später brach kollektiver Jubel aus im weiten Rund. Fast alle der 47.000 Anhänger feierten das 4:1 und den damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale, als wäre es der Titel - und Bobic hatte Recht behalten: Über die 90 Minuten Spielzeit hatten die Eintracht-Fans ihr Team unterstützt, als gäbe es kein Morgen.

Nun herrschte selige Verzückung auf den Rängen, Choreo hin oder her. Es gibt ja ein weiteres Heimspiel. Mindestens.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © getty 1/28 Vor der Europa-League-Partie gegen Donezk kündigten die Anhänger von Eintracht Frankfurt eine Choreo an, die alles bisher Dagewesene toppt. Doch aus Protest gegen die Polizei sagten die Fans das Vorhaben kurzfristig ab. © getty 2/28 Konkret ging es um zu ausführliche Kontrollen im Vorfeld der Partie. Die Polizei vermutetete offenbar Pyro-Material bei den SGE-Fans und brachte diese somit gegen sich auf. Wie sagenhaft die Eintracht-Choreos sein können, seht ihr hier. © imago 3/28 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 4/28 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 5/28 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 6/28 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 7/28 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 8/28 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 9/28 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 10/28 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 11/28 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 12/28 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 13/28 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 14/28 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 15/28 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 16/28 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 17/28 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 18/28 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 19/28 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 20/28 Ein klein wenig ... © getty 21/28 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 22/28 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 23/28 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 24/28 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 25/28 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 26/28 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 27/28 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde. © getty 28/28 Nach einem 2:2 bei Donezk kämpft Frankfurt heute im Rückspiel um den absolut möglichen Einzug ins Achtelfinale. Offenbar haben die Fans die nächste gigantische Choreo geplant. Stay tuned.

Eintracht Frankfurt im Achtelfinale: "Das sind die magischen Momente"

Es war keine Überraschung, dass sich die Mannschaft, die zuvor fünf Spiele in Folge nicht gewonnen hatte, für diese Atmosphäre bedanken und sie so lange wie möglich auskosten wollte. So lange wurde am Sechzehner vor der Nordwestkurve gefeiert, gelauscht, gesungen und getanzt, dass die für die Interviews zuständigen Reporter Überstunden machen mussten. "Die Jungs kommen gar nicht aus der Kurve", stellte Bobic fest. "Das sind die magischen Momente."

An den Mikrofonen herrschte im Anschluss Begeisterung. "Es hat geknistert", sagte Sebastian Rode, "Die Fans haben uns 90 Minuten nach vorn gepeitscht", jubelte Danny da Costa. Von einer "fantastischen Stimmung" schwärmte Kapitän David Abraham, und Keeper Kevin Trapp meinte, er habe "selten so etwas Lautes gehört" wie die Reaktion auf Sebastien Hallers 3:1. 47.000 die klangen, als hätten sich die über 700.000 Einwohner der Stadt in der Commerzbank-Arena eingefunden.

Das erste europäische Achtelfinale seit dem UEFA Cup 1994. Zwölf Spieler des aktuellen Kaders waren da noch gar nicht geboren.

Jovic, Haller, Rebic: Eintracht-Sturm macht alle vier Tore

Wieder einmal konnte sich Trainer Adi Hütter auf seine "Büffelherde" im Sturm verlassen, die alle vier Tore verzeichnete. Der von europäischen Topklubs umworbene Stürmer Luka Jovic, der mit einer perfekten Direktabnahme den ersten Schuss der Eintracht auf Andriy Pyatovs Kasten direkt im Netz unterbrachte, erzielte sein sechstes Tor im laufenden Wettbewerb.

Nebenmann Sebastien Haller, im Hinspiel noch auf der Bank, schraubte sein Konto per Doppelpack auf fünf hoch und brachte im entscheidenden 3:1 sogar noch eine Hommage an Jan-Aage Fjörtoft unter, der die Eintracht einst ebenfalls per Übersteiger-Tor vor dem Abstieg bewahrt hatte.

Ante Rebic machte als Joker den Sack zu.

23 Tore haben die Adler nach sieben Siegen und einem Remis nun schon auf dem Konto, das ist die Bestmarke im laufenden Wettbewerb - und deutscher Rekord: Werder Bremen hatte 2009/10 nach acht Spielen der Europa League 21 Treffer erzielt.

Eintracht Frankfurt: Abwehr lässt wenige Chancen zu

Die Defensive, die Schachtjor über 60 Minuten nahezu komplett ausschaltete - für Bobic vom Kaliber her "eine Champions-League-Mannschaft" -, hatte ebenfalls ein Lob verdient. Zwar sorgte ein Abstimmungsfehler in Kombination mit Pech bei Trapps Parade für den Anschluss, was 15 heikle Minuten und zwei Lattentreffer der Gäste zur Folge hatte, davon abgesehen stand die Dreierkette mit dem für Gelson Fernandes in die Dreierkette gerückten Abraham aber sicher. Und so war der am Ende nicht unzufrieden: "Wir haben trotz ihrer Qualität recht wenig zugelassen."

Macht in der Kombination ein "taktisch, technisch und kämpferisch ein tolles Spiel", wie Hütter lobte. "Das war absolut unsere beste Saisonleistung", nun müsse man die gleiche Leistung auch in der Liga zeigen. Da ist man auf Platz sieben abgerutscht. Eine Leistungssteigerung ist nötig, will man im nächsten Jahr wieder international spielen.

Achtelfinal-Auslosung am Freitag: Auf wenn trifft Frankfurt?

Oder man gewinnt das Ding einfach und tritt 2019/20 in der Königsklasse an. Darüber wollte von den Protagonisten am Donnerstagabend niemand träumen, schließlich müsste man dafür noch vier weitere Runden gegen hochkarätige Konkurrenz gewinnen. Er wolle zwar gern nach Baku zum Finale, sagte Haller, warnte jedoch: "Wir müssen bescheiden bleiben" und den Traum weiterleben.

Ein Lieblingsgegner wird die Eintracht bei der Auslosung am heutigen Freitag in Nyon (ab 13 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER) aber ganz sicher nicht sein. Auch nicht für die Arsenals, Chelseas, Napolis oder Inters dieser Welt. Mit dem produktivsten Angriff, mit zwei Europa-League-Topscorern in Haller und Jovic und dem spätestens nach Donnerstag unbestreitbar besten Heimvorteil muss erst einmal gestritten werden. Auch die absoluten Topklubs werden der SGE lieber aus dem Weg gehen wollen.

"Jede Mannschaft in Europa wird es schwer haben, gegen dieses Stadion mit dieser Atmosphäre zu gewinnen", drohte Eintracht-Präsident Peter Fischer.

Ähnliche Vorbehalte herrschten bei den siegreichen Frankfurtern nicht vor, in der Europa League kann man offenbar jeden schlagen. "International haben wir bislang überragende Leistungen gezeigt", sagte Hütter, und Makoto Hasebe äußerte sogar einen Lieblingsgegner: "Mein Wunschlos wäre jetzt Arsenal."

Träumen ist spätestens jetzt erlaubt.