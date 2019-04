Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt 4:2: Dreierpack von Felix! SGE in Unterzahl chancenlos

Eintracht Frankfurt droht das Viertelfinal-Aus in der Europa League. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor das Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 2:4 (1:1). Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in der Frankfurter Commerzbank Arena statt.

Das Rückspiel wird auf dem Streaming-Portal DAZN gezeigt. Hol dir jetzt deinen ersten Monat gratis!

Benfica-Coach Lage überraschte mit einigen Spielern in der Startelf, die mehrere Wochen keine große Rolle in seiner Rotation spielten. Die fehlende Spielpraxis machte sich bemerkbar: Die Portugiesen kamen mit dem hohen Pressing der SGE nicht zurecht. Benfica spielte selten kontrolliert nach vorne und hatte zeitweise eine Passquote von unter 80 Prozent.

In der 20. Minute rächte sich das forsche Auftreten der Frankfurter jedoch, als Rode und Fernandes im Verbund attackierten, jedoch überspielt wurden. Es öffnete sich ein Raum im Zentrum, den Benfica optimal bespielte. N'Dicka stoppte den frei aufs Tor laufenden Gedson Fernandes ungestüm mit beiden Händen - Platzverweis und Elfmeter. Benfica-Talent Felix verwandelte.

Frankfurt brauchte bis zur 39. Minute, um wieder gefährlich vors Tor von Vlachodimos zu kommen. Eine Minute später sorgte Jovic nach toller Vorarbeit von Rebic für den Ausgleich. Das 1:1 hatte jedoch nur knapp drei Minuten Bestand: Felix traf per Distanzschuss zur erneuten Führung, Trapp sah dabei nicht gut aus.

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Benfica durch einen Doppelschlag die Vorentscheidung. Beide Tore fielen zu einfach. Frankfurt gewährte den Portugiesen zu viel Raum, den die Portugiesen mit zunehmender Spieldauer immer besser ausnutzten. Mit dem Wechsel von De Guzman für Jovic gut 30 Minuten vor Schluss signalisierte Hütter: Bloß nicht noch ein Gegentor fangen.

Dank Paciencias Kopfballtor darf Frankfurt noch auf ein Weiterkommen hoffen. Im Rückspiel braucht Frankfurt vor heimischer Kulisse mindestens zwei Tore, ein 2:0 oder 3:1 würde fürs Halbfinale genügen.

EL-Viertelfinale gegen Benfica SL: Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik © getty 1/15 Eintracht Frankfurt hat das Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica mit 2:4 verloren. N'Dicka und Trapp erwischten nicht ihren besten Tag. Ein starker Rode und die Vielfalt in der Offensive lassen die Adler aber noch aufs Halbfinale hoffen. Die Noten. © getty 2/15 Kevin Trapp: Beim Elfmeter noch leicht dran, den Fernschuss von Felix zum 1:2 aus Frankfurter Sicht muss er trotz guter Schusstechnik aber halten. Das 1:4 bekam er durch die Beine. Hielt zwei Mal gut, erwischte dennoch nicht seinen besten Tag. Note: 4,5. © getty 3/15 Martin Hinteregger: Hatte vor allem zu Beginn Probleme mit dem Tempo seiner Gegenspieler und fand nicht richtig in die Zweikämpfe. Mit zunehmender Spieldauer aber besser im Spiel und bei langen Bällen mit gutem Stellungsspiel. Note: 3,5. © getty 4/15 David Abraham: Hatte ähnliche Probleme wie Hinteregger. Zeigte zudem Unsicherheiten im Aufbauspiel. Machte aber viel durch seinen Einsatz wett. Note: 3,5. © getty 5/15 Evan N'Dicka: Stand nur 20 Minuten auf dem Rasen. Dann flog er mit Rot vom Platz, nachdem er Gedson Fernandes als letzter Mann mit beiden Händen umstieß. Zeigte zuvor eine gute Defensiv-Leistung, agierte in dem Zweikampf aber zu ungestüm. Note: 5. © getty 6/15 Danny da Costa: Nach starker Anfangsphase offensiv nicht mit dem Output der vergangenen Wochen und Monate. Gewann nur jeden zweiten Zweikampf und spielte beinahe 20 Prozent seiner Pässe zum Gegner. Note: 4. © getty 7/15 Gelson Fernandes: Längst nicht so omnipräsent wie Rode. Dennoch mit wichtigen Balleroberungen und gutem Umschaltspiel – auch mit Ball am Fuß. Riss beim Pressing teils zu voreilig Lücken zwischen Mittelfeld und eigener Abwehrreihe. Note: 3,5. © getty 8/15 Makoto Hasebe: Rückte nach dem Platzverweis von N'Dicka in die Dreierkette zurück. Fing wie gewohnt durch gutes Stellungsspiel einige Bälle ab – im direkten Zweikampf aber mit Schwächen. Note: 3,5. © getty 9/15 Filip Kostic: Hatte die meisten Ballaktionen der Frankfurter (82) und überzeugte mit guten Flanken und Übersicht im letzten Drittel, verlor im Dribbling jedoch auch viele Bälle. Im zweiten Durchgang nicht mehr so produktiv. Note: 3. © getty 10/15 Sebastian Rode: Ging im Mittelfeld extrem aggressiv zu Werke, was auch Risiko barg. Überzeugte jedoch meist mit gutem Timing in den Zweikämpfen. Sein starker Ballgewinn führte zum 1:1-Ausgleich. Dazu mit enormer Passsicherheit. Note: 2. © getty 11/15 Luka Jovic: War lange Zeit nicht im Spiel, tat sich vor allem schwer, Bälle festzumachen. In der 40. Minute dann aber zur Stelle, als er die Vorarbeit von Rebic souverän veredelte. Nach 60 Minuten war aus taktischen Gründen Schluss. Note: 3. © getty 12/15 Ante Rebic: Rieb sich bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute in 20 (!) Zweikämpfen für die Mannschaft auf. Verlor einige Bälle zu leichtfertig, hatte jedoch auch tolle Momente – wie seine klasse Vorarbeit für Jovic. Note: 2,5. © getty 13/15 Jonathan De Guzman: Kam in der 60. Minute für Jovic, um für mehr Stabilität zu sorgen. Schaffte das nur bedingt und konnte keine Akzente setzen. Note: 4. © getty 14/15 Goncalo Paciencia: Ersetzte Rebic. Sollte durch seine Körperlichkeit nochmal für Wirbel im Angriff sorgen und ließ Taten folgen. Sein Kopfballtor im Zurückfallen (fast schon wie der Flamingo-Wurf von Nowitzki) lässt Frankfurt hoffen. Note: 2,5. © getty 15/15 Mijat Gacinovic: Kam in der 85. Minute für Rode. Keine Bewertung.

Die Daten des Spiels Benfica SL - Eintracht Frankfurt

Tore: 1:0 Joao Felix (21./FE), 1:1 Jovic (40.), 2:1 Joao Felix (43.), 3:1 Ruben Dias (50.), 4:1 Joao Felix (54.), 2:4 Paciencia (72.)

Mit 19 Jahren, 5 Monaten und einem Tag ist Joao Felix jetzt der jüngste Dreierpacker in der Europa-League-Historie - damit löst er Marko Pjaca ab, dem das für Dinamo Zagreb im Alter von 19 Jahren, 7 Monaten und 5 Tagen gelang.

Kevin Trapp kassierte in einem Pflichtspiel letztmals beim 1:6 mit PSG in Barcelona im legendären CL-Achtelfinal-Rückspiel im März 2017 vier oder mehr Gegentore.

Eingestellter deutscher Rekord: Nur Bremen 2009/10 erzielte von allen deutschen Teams in einer kompletten Europa-League-Saison so viele Tore wie Frankfurt (26).

Der Star des Spiels: Joao Felix (Benfica Lissabon)

Zeigte, was Adi Hütter meinte, als er über Felix als Jahrhunderttalent sprach. Behielt beim Elfmeter die Nerven, drei seiner fünf Torschüsse waren drin. Dazu mit dem Assist für Ruben Dias, als er sich im Kopfballduell gegen Jovic am kurzen Pfosten durchsetzte.

Der Flop des Spiels: Evan N'Dicka (Eintracht Frankfurt)

Erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er mit Rot vom Platz flog, nachdem er Gedson Fernandes als letzter Mann mit beiden Händen umstieß. Zeigte zuvor eine gute Defensiv-Leistung, agierte in jenem Zweikampf aber viel zu ungestüm.

Der Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Zeigte Jovic früh die Gelbe Karte (2.). Sein Foul war zwar taktischer Natur, dennoch stand die Härte der Entscheidung nicht im Verhältnis mit dem späteren Strafmaß von Taylor. Der Elfmeterpfiff war unumstritten. Auch die Rote Karte für N'Dicka war absolut regelkonform, da dieser nie den Ball zu spielen versuchte. Beim vermeintlichen 2:2 durch Kostic (45.+2) stand Da Costa knapp im Abseits und versperrte Vlachodimos die Sicht - richtige Entscheidung, das Tor nicht zu geben.