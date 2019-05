Chelsea - Eintracht Frankfurt 5:4 n.E.: Elfer-Drama! SGE verpasst Wunder

Drama ohne Happy End: Eintracht Frankfurt hat das Endspiel der Europa League nach einem unglaublichen Kampf gegen den FC Chelsea um Haaresbreite verpasst. Die Mannschaft von Adi Hütter unterlag mit 4:5 nach Elfmeterschießen, nach 90 Minuten hatte Frankfurt das 1:1 aus dem Hinspiel egalisiert.



"Um das alles zu kapieren was die Jungs abgerissen haben, braucht es eine Weile. Das war eine unglaubliche Willensleistung. Auch in der Verlängerung haben wir alles probiert. Wir können verdammt stolz sein, was die Truppe heute abgeliefert hat", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic bei RTL.

Im Finale am 29. Mai in Baku (ab 21 Uhr LIVE auf DAZN) treffen die Blues auf ihren Lokalrivalen FC Arsenal, der den FC Valencia nach einem 3:1-Sieg im Hinspiel mit 4:2 bezwungen hatten.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Die Stimmen zum Spiel

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Ich habe den Jungs versprochen, dass ich sie ins Finale bringe. Es tut unheimlich weh, weil wir eine richtig gute Saison gespielt haben und es verdient haben, ins Finale zu kommen. Heute wird noch die eine oder andere Träne fließen."

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Einzelkritiken und Noten © getty 1/30 Eintracht Frankfurt hat sich mit einer beeindruckenden Leistung aus dem Europapokal verabschiedet. Hinteregger und Hasebe glänzten über 120 Minuten. Bei Chelsea war nach 45 Minuten der Wurm drin. Kepa rettete die Blues ins Finale. Die Einzelkritiken. © getty 2/30 Kepa Arrizabalaga: Hatte relativ wenig zu tun, war aber stets zur Stelle, wenn gefordert. Seine Parade gegen Da Costa (14.) war herausragend. Mit zwei gehaltenen Elfmetern letztlich der Matchwinner. Note: 2. © getty 3/30 Cesar Azpilicueta: Schaltete sich verhältnismäßig selten mit nach vorne ein. Defensiv lange ohne Fehl und Tadel. Im zweiten Durchgang aber vermehrt von Kostic überwunden. Scheiterte im Elfmeterschießen an Trapp. Note: 3,5. © getty 4/30 Andreas Christensen: Erledigte seinen Job neben Luiz gut. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe und klärte vor allem bei Standards immer wieder für Chelsea. Musste nach 74 Minuten verletzt runter. Note: 3,5. © getty 5/30 David Luiz: Köpfte beinahe das 1:0, doch Hasebe rettete (24.). Gewann wichtige Tacklings wie gegen den abschlussbereiten Rebic (37.). Hing beim 1:1 jedoch völlig in der Luft und ließ Jovic ziehen. Rettete gegen Haller auf der Linie. Note: 3,5. © getty 6/30 Emerson: Offensiver als Azpilicueta, sein Pendant auf der rechten Seite. Immer wieder mit flachen Hereingaben, die jedoch zu selten ihr Ziel fanden. Leistete sich die meisten Ballverluste aller Blues. Note: 4. © getty 7/30 Mateo Kovacic: Überzeugte mit seiner Technik, starken Dribblings und guten Pässen in die Tiefe. Eroberte 12 Mal den Ball und führte die meisten Zweikämpfe (25). Note: 2,5. © getty 8/30 Jorginho: Sehr abgeklärt, spazierte teilweise durchs Mittelfeldzentrum und leitete einige Londoner Angriffe ein. Hatte die meisten Ballaktionen auf Seiten der Hausherren (112) und spielte die meisten Pässe (94) bei guter Quote (88,3 Prozent). Note: 2. © getty 9/30 Ruben Loftus-Cheek: Spielte eine hervorragende erste Halbzeit und krönte seine Leistung mit dem Tor zum 1:0 (28.). War zusätzlich noch in einigen Angriffen involviert. Im zweiten Durchgang überhaupt nicht mehr im Spiel. Note: 3,5. © getty 10/30 Willian: Hatte ein zwei gute Szenen, als er per Dribbling Lücken in die SGE-Abwehr riss und seine Mitspieler einsetzte (10., 23.). Insgesamt jedoch sehr blass. Verlor jeden dritten Ball. Wurde nach 62 Minuten von Pedro ersetzt. Note: 4. © getty 11/30 Olivier Giroud: War nur geringfügig besser im Spiel als in Frankfurt. Vergab die erste Großchance (23.) der Blues und hatte im weiteren Spielverlauf wieder große Probleme im Duell mit Hinteregger. Note: 5. © getty 12/30 Eden Hazard: Ohne Probleme gegen Da Costa und vor allem Abraham, bereitete das 1:0 von Loftus-Cheek durch einen Pass durch drei Gegenspieler vor. Nach dem Seitenwechsel nicht mehr präsent. Verwandelte den entscheidenden Elfer. Note: 3. © getty 13/30 Pedro: Kam in der 62. Minute für Willian ins Spiel. Kriegte allerdings ähnlich wenig auf die Kette. Note: 4. © getty 14/30 Davide Zappacosta: Kam für den verletzten Christensen ins Spiel, und rückte für Azpilicueta auf die rechte Abwehrseite. Klärte beim Kopfball von Haller für den geschlagenen Kepa. Nach vorne engagiert, aber erfolglos. Note: 3,5. © getty 15/30 Ross Barkley: Kam kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit für Loftus-Cheek. Nutzte seine Frische aus und trieb den Ball nach vorne. Hatte einige gute Abschlüsse mit seinem starken rechten Fuß. Note: 3. © getty 16/30 Gonzalo Higuain: Kam in der Verlängerung für den glücklosen Giroud. Verspielte mit seiner ersten Aktion eine 4-gegen-2-Überzahl. Danach gefühlt nicht mehr am Ball (7 Ballaktionen), gewann keinen Zweikampf. Note: 5. © getty 17/30 Kevin Trapp: Ließ ein, zwei Bälle zu zentral prallen, was jedoch ohne Folgen blieb. Konnte einen Kopfball in der 116. Minute nicht kontrollieren und hatte Glück, dass Azpilicuetas Tor nicht gewertet wurde. Hielt beim Elfmeterschießen einmal. Note: 3,5. © getty 18/30 David Abraham: Hatte große Probleme mit dem deutlich schnelleren Hazard. Ließ sich vor dem 1:0 wie so oft herauslocken, austanzen und fehlte dann hinten – schlechte Abstimmung. Note: 4. © getty 19/30 Martin Hinteregger: Hatte Giroud ähnlich gut im Griff wie vor einer Woche. Attackierte Loftus-Cheek vor dem 0:1 nicht entschlossen. Insgesamt aber überragend: meiste klärende Aktionen (8), meiste abgefangene Bälle (4). Vergab seinen Elfmeter. Note: 1,5. © getty 20/30 Simon Falette: War sichtlich überfordert – sowohl mit als auch ohne Ball. Zeigte Schwächen im Passspiel sowie technische Fehler bei der Ballannahme. Im Zweikampf jedoch bärenstark. Gewann 70 Prozent seiner Duelle. Note: 3. © getty 21/30 Danny da Costa: Ähnlich wie Kostic auf der linken Seite mit Fehlern in der Defensive. Sein Volleyschuss nach Flanke von Kostic (14.) führte beinahe zum 1:1. Ansonsten kein großer Faktor im Eintracht-Angriff. Note: 4. © getty 22/30 Sebastian Rode: Wie immer sehr giftig und dadurch erfolgreich in seinen Zweikämpfen. Ließ jedoch Loftus-Cheek beim 0:1 aus den Augen und öffnete den Passweg. Verdrehte sich kurz vor der Schlussphase das Knie und musste runter. Note: 3,5. © getty 23/30 Makoto Hasebe: Offensiv wie defensiv enorm wichtig. Klärte Luiz' Kopfball auf der Linie (24.), leitete das 1:1 durch seinen langen Pass auf Jovic ein. Traf meist die richtige Entscheidung. Gewann durch sein gutes Stellungsspiel 11 Mal den Ball. Note: 1,5 © getty 24/30 Filip Kostic: Offenbarte defensiv Schwächen im Stellungsspiel. Im ersten Durchgang mit Ausnahme der Hereingabe auf Da Costa ohne großen Beitrag in der Offensive. Nach der Pause sehr stark verbessert und mit 3 Torschüssen. Note: 2,5. © getty 25/30 Mijat Gacinovic: Im ersten Durchgang über weite Strecken unsichtbar. Hing offensiv in der Luft, war defensiv aber zur Stelle. Bereitete kurz nach der Pause den Ausgleich vor und machte wichtige Laufwege. Note: 2,5. © getty 26/30 Ante Rebic: Ein typisches Spiel für ihn: Warf sich in viele Zweikämpfe, profitierte oft von seiner Körperlichkeit, wollte jedoch zu häufig mit dem Kopf durch die Wand. Hatte einen Abschluss, der jedoch auf den Rängen landete. Note: 3. © getty 27/30 Luka Jovic: Sein Kopfball in der 4. Minute war der erste Warnschuss für Chelsea. Kurz nach der Pause legte er zunächst stark auf Gacinovic ab und verwandelte dann sicher zum Ausgleich. Ansonsten gelang dem Serben aber wenig. Note: 2,5. © getty 28/30 Jonathan De Guzman: Ersetzte den angeschlagenen Rode nach 70 Minuten. Sorgte mit seinen Pässen in die Spitze für mehr Vertikalität im Frankfurter Angriffsspiel. Note: 3. © getty 29/30 Sebastian Haller: Kam in der Nachspielzeit des regulären Spiels. Hatte in der 100. Minute die Riesenchance aufs 2:1, traf den Ball aber nicht richtig und Luiz rettete. Auch seinen Kopfball in der 105. Minute kratze Chelsea von der Linie. Note: 3,5. © getty 30/30 Goncalo Paciencia: Kam in der Schlussphase der Verlängerung für Gacinovic. Hatte nur drei Mal den Ball am Fuß. Verschoss im Elfmeterschießen den letzten und damit entscheidenden Strafstoß. Keine Bewertung.

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Um das alles zu kapieren was die Jungs abgerissen haben, braucht es eine Weile. Das war eine unglaubliche Willensleistung. Auch in der Verlängerung haben wir alles probiert. Wir können verdammt stolz sein, was die Truppe heute abgeliefert hat."

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Die Analyse

Chelsea-Coach Sarri veränderte sein Team im Vergleich zum Hinspiel auf zwei Positionen: Kovacic und Hazard ersetzten Kante (Oberschenkelverletzung) und Pedro (Bank). An der Grundformation der Blues, dem 4-2-3-1, änderte sich dadurch nichts.

Bei der Eintracht gab es im Vergleich zum Hinspiel nur einen Wechsel - und der sagte viel über den Plan von Trainer Hütter aus: Der im Hinspiel noch gesperrte Stürmer Rebic verdrängte mit Fernandes einen defensiven Mittelfeldspieler auf die Bank.

Mit deutlich mehr Offensivpower auf dem Rasen gingen die Gäste sehr aktiv ins Spiel und begannen bereits am Strafraum des englischen Tabellendritten zu verteidigen. Jovic per Kopf (4.) und da Costa per Volley (14.) setzten erste Duftmarken, die den unüberhörbaren Gäste-Fans aus Hessen Hoffnung auf das Wunder von London machten.

Nach spätestens 20 Minuten war es aber vorbei mit der Frankfurter Herrlichkeit in Durchgang eins. Die Blues wussten die Räume auszunutzen, die sich ihnen ob des hohen Pressings der SGE boten, und entfachten immer wieder über die linke Seite von Emerson und Hazard Druck. Eben jener Hazard leitete schließlich auch die fällige Führung durch den umtriebigen Loftus-Cheek ein (28.), nachdem kurz zuvor schon Hasebe infolge eines Standards auf der Torlinie geklärt hatte.

Der Treffer gab den Hausherren Selbstvertrauen. Sie kontrollierten die Partie und ließen die Eintracht hinterherlaufen - bis zur Pause. Danach kam eine völlig andere SGE zurück auf den Rasen. Eine angestachelte SGE, die durch Jovic, der eine schöne Kombination mit seinem Landsmann Gacinovic eiskalt vollendete, den schnellen Ausgleich herbeiführte und dem Spiel eine völlig neue Wendung gab (49.).

Plötzlich war es der Außenseiter, der Oberwasser hatte und nahezu jeden Zweikampf für sich entschied. Chelsea stellte das Fußballspielen über weite Strecken der zweiten Hälfte ein, schaffte es abgesehen vom Jovic-Treffer aber immerhin, das eigene Tor zu verteidigen. In der Schlussphase entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten. Es ging in die Verlängerung.

Und was dann passierte, war pures Drama. Der für Rebic eingewechselte Haller vergab erst zu Beginn, dann zum Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung einen Hochkaräter. Chelseas Torwart Kepa war nach den Abschlüssen des Franzosen (100., 105.+2) bereits geschlagen, Luiz und Zappacosta klärten aber jeweils auf der Linie. Die zweite Hälfte der Verlängerung gehörte Chelsea, das durch Emerson und Zappacosta zu guten Gelegenheiten kam. Trapp hielt das Remis jedoch fest. Im Elfmeterschießen behielten die Hausherren aber die Nerven.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Loftus-Cheek (28.), 1:1 Jovic (49.)

Elfmeterschießen:

0:1 Haller

1:1 Barkley

1:2 Jovic

Trapp hält gegen Azpilicueta

1:3 de Guzman

2:3 Jorginho

Kepa hält gegen Hinteregger

3:3 Luiz

Kepa hält gegen Paciencia

4:3 Hazard

Chelsea-Verteidiger Azpilicueta bestritt sein 55. (!) Pflichtspiel in dieser Saison - Höchstwert in Europa.

Die Eintracht kassierte auswärts in den letzten fünf Pflichtspielen stets mindestens ein Gegentor (insgesamt 13 in diesem Zeitraum).

In den letzten fünf Europa-League-Spielen war Loftus-Cheek an vier Toren direkt beteiligt (ein Tor, drei Vorlagen).

Der Star des Spiels: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)

Im Hinspiel noch ein Unsicherheitsfaktor, glänzte der Japaner an der Stamford Bridge als Stabilisator. Hasebe gewann zwar weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe, eroberte dafür aber die meisten Bälle aller Eintracht-Spieler (elf). Klärte einmal sogar auf der Linie, nachdem Trapp geschlagen war. Ebenfalls stark: Hinteregger, der sich in jeden Zweikampf warf, und das serbische Trio Jovic-Kostic-Gacinovic. Die Besten bei Chelsea: Elfmeter-Killer Kepa und der umtriebige Hazard, der nicht nur den entscheidenden Elfmeter verwandelte, sondern auch das Tor von Loftus-Cheek vorbereitete.

Der Flop des Spiels: Olivier Giroud (FC Chelsea)

Wie schon im Hinspiel kein Faktor für die Blues. Hatte eine Gelegenheit in der Anfangsphase (23.), die Trapp aus spitzem Winkel vereitelte, ließ sich danach von Hinteregger, Falette und Co. abkochen. Produzierte 16 Ballverluste.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan (Rumänien)

Traf viele korrekte Entscheidungen wie zum Beispiel in der 11. Minute, als er Chelsea nach einem Zweikampf zwischen da Costa und Loftus-Cheek einen Strafstoß verwehrte. Gab Azpilicueta nach dessen hartem Einsteigen gegen Gacinovic allerdings nur Gelb (82.).