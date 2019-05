Eintracht Frankfurt - FC Chelsea 1:1: SGE erkämpft sich Remis

Eintracht Frankfurt hat mit einer weiteren leidenschaftlichen Leistung auf der europäischen Bühne beeindruckt und sich vor heimischer Kulisse ein Remis gegen den FC Chelsea erkämpft. Nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel darf das Team von Adi Hütter weiter auf den Einzug ins Europa-League-Finale hoffen.

Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag an der Stamford Bridge in London (ab 21 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER).

Eintracht-Coach Hütter entschied sich für eine defensivere Aufstellung als vor der Partie angenommen. Anstelle von Mittelstürmer Paciencia bot der Österreicher in Falette einen Abwehrspieler für den gesperrten Rebic auf. Dafür rückte Routinier Hasebe von der Dreier-Abwehrkette ins Fünfer-Mittelfeld.

Ein kluger Schachzug von Hütter, denn so beanspruchte die Eintracht zunächst das Zentrum für sich. Die Gäste, sichtlich beeindruckt von dem einzigartigen Ambiente im Stadtwald und den erwartet bis in die Fußspitzen motiviert zu Werke gehenden Hausherren, kamen in der ersten halben Stunde fast immer einen Schritt zu spät.

Eintracht Frankfurt: Monster-Choreo! SGE-Fans reißen die Hütte ab © getty 1/8 Diese Fahne wird wohl irgendwo in Frankfurt eingerahmt. Für solche Abende nehmen die Eintracht-Fans auch mal Jahre der sportlichen Talfahrt hin. Die Atmosphäre im Stadion stellte dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. © getty 2/8 Ein Blick auf die Tribüne - lange vor dem Anpfiff: Die nächste Monster-Choreo ließ sich da schon erahnen. © getty 3/8 Zunächst wurden jedoch fein-säuberlich die Sitzbänke ausgebaut. Für Stimmung braucht man eben Platz. © getty 4/8 Ganz nach dem Motto: Wer sitzt verliert. Also, weg damit! © getty 5/8 Im Hintergrund stets das große Ziel, der große Traum vom Finale. © getty 6/8 Endlich ging es los. Die gesamte Commerzbank Arena verwandelte sich in eine Monster-Choreo. © imago 7/8 Ist das geil oder ist das geil? © imago 8/8 Sämtliche Fanclubs fanden einen Platz auf dem riesigen Banner in der Kurve.

Mehr als die Abwesenheit von Superstar Hazard, der überraschend auf der Bank saß, machte sich das Fehlen von Abwehrchef Rüdiger bemerkbar. Die Defensive der Blues hatte große Probleme mit dem hohen Pressing der Hütter-Elf, die sowohl über da Costas rechte als auch Kostics linke Seite immer wieder gefährlich wurde. Eine von Jovic per Bilderbuch-Kopfball verwertete Kostic-Flanke war es auch schließlich, die den Außenseiter zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung brachte (23.).

Chelsea fand in der Schlussphase der ersten Hälfte aber immer besser in die Partie und schnürte die Frankfurter in deren Hälfte ein. Die beste Chance ließ sich Pedro infolge einer Standardsituation nicht entgehen (45.). Der Ausgleich kam zum ungünstigsten Zeitpunkt. Sarris Mannschaft hatte auch nach dem Seitenwechsel Oberwasser.

Erst vergab der starke Loftus-Cheek nach schönem Zusammenspiel mit Pedro einen Hochkaräter aus zehn Metern (54.), dann scheiterte Luiz mit einem gefährlichen Freistoß an Trapp (60.) und der Latte. Die SGE präsentierte sich in dieser Phase sehr fahrig im Spiel mit dem Ball und drosch ihn lieber planlos nach vorne anstatt den Mut der Anfangsphase aufzubringen, was aber auch dem deutlich besseren Positionsspiel der Briten geschuldet war.

Es zeichnete sich streckenweise ein Klassenunterschied ab, der durch die Einwechslung von Hazard noch einmal befeuert wurde. Die Eintracht verteidigte ihr Tor aber leidenschaftlich und setzte in der Schlussviertelstunde noch einmal neue Kräfte frei. Die Chancen von Abraham (85.) und dem eingewechselten Paciencia (86.) blieben aber genutzt.

Die Daten des Spiels Eintracht Frankfurt - FC Chelsea

Tore: 1:0 Jovic (23.), 1:1 Pedro (45.)

Kein Spieler traf in dieser Europa-League-Saison so häufig zum 1:0 wie Jovic (fünf Mal). Es war übrigens das 26. Pflichtspieltor des Serben in dieser Saison - das gelang im SGE-Dress zuletzt Anthony Yeboah vor 26 Jahren (30 Tore in der Saison 1992/93).

Serbisches Traumpaar: Sechs seiner zwölf Pflichtspielvorlagen gab Kostic für Jovic (für keinen anderen Spieler mehr als zwei). Jovic bekam von keinem Spieler so viele Pflichtspieltreffer vorgelegt wie von Kostic.

Kein Team erzielte in dieser Europa-League-Saison so viele Tore wie Chelsea (31).

Der Star des Spiels: Ruben Loftus-Cheek (FC Chelsea)

Der Dreh- und Angelpunkt der Blues. Überzeugte mit starker Übersicht (88 Prozent Passquote) und leitete fast jeden gefährlichen Angriff seines Teams ein (drei Torschüsse und drei Torschussvorlagen - darunter der Assist zum 1:1). Bei Frankfurt stark: Kostic.

Der Flop des Spiels: Olivier Giroud (FC Chelsea)

Erweckte nicht unbedingt den Eindruck, als würde er die Torjägerliste der Europa League mit zehn Treffern anführen. Agierte viel zu hektisch im Abschluss und vertändelte den Ball unzählige Male. Bei Frankfurt schwach: Hasebe, der ungewohnt fahrig im Spiel mit dem Ball agierte.

Der Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Ein Auftritt mit Licht und Schatten. Ließ Christensen nach einem rüden Foul an Rode mit einer Gelben Karte davonkommen (19.). Interpretierte die meisten Zweikämpfe daraufhin aber sehr britisch anstatt an seiner Linie festzuhalten.