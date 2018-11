Europa League-Highlights des 4. Spieltags im Video: Jedvaj erlöst Leverkusen - Spektakel in Moskau

Am 4. Spieltag der Europa League hat Tin Jedvaj Bayer 04 Leverkusen mit Köpfchen in die K.o.-Phase bugsiert. DIe Glasgow Rangers erlebten hingegen in Moskau eine denkwürdige Niederlage. RB Salzburg machte es besser als der Schwesterklub und feierte ein Schützenfest in Trondheim. SPOX zeigt dir nach jedem Spieltag die Highlights von allen Spielen der Europa League.

Bayer 04 Leverkusen - Zürich

Gruppe A: AEK Larnaka, Zürich, Ludogorets Razgrad, Bayer 04 Leverkusen

Gruppe B: Celtic, Rosenborg, RB Leipzig, FC Red Bull Salzburg

Gruppe D: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Spartak Trnava, RSC Anderlecht

Gruppe E: Arsenal, Vorskla Poltava, Sporting CP, FK Qarabag

Gruppe F: F91 Dudelange, Milan, Olympiakos, Real Betis

Gruppe G: SK Rapid Wien, Spartak Moscow, Villarreal, Rangers

Gruppe H: Lazio, Apollon Limassol, Marseille, Eintracht Frankfurt

Gruppe J: Akhisarspor, FK Krasnodar, Sevilla, Standard Liège

Gruppe K: Dynamo Kyiv, FC Astana, Rennes, FK Jablonec

Gruppe L: MOL Vidi, BATE Borisov, PAOK Salonika, Chelsea