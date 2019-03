Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1: Jovic schießt die SGE ins Viertelfinale

Die "Adler-Invasion" geht weiter: Eintracht Frankfurt hat sich für das Viertelfinale der Europa League qualifiziert. Dank eines feinen Treffers von Luka Jovic setzte sich die Mannschaft von Adi Hütter mit 1:0 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand durch.

Inter-Coach Spaletti veränderte seine Startelf gegenüber dem 0:0 im Hinspiel auf drei Positionen: Für Asamoah und Martinez (beide gesperrt) sowie Brozovic (Bank) begannen Balde, Cedric und Candreva.

Bei der Eintracht rückte Willems für den gesperrten Kapitän Fernandes ins Team. Der Niederländer orientierte sich aber eher auf die etwas offensivere Position im halblinken Mittelfeld, während vorrangig Rode den Fernandes-Part als Staubsauger vor der Dreier- respektive Fünferabwehrkette der Hessen übernahm.

Diese Umstellung tat dem Matchplan der Frankfurter, von Beginn an entschlossen und mutig aufzutreten, ebenso wenig Abbruch wie die Absenz von SGE-Coach Hütter, der nach seinem Flaschentritt von der Tribüne aus zusehen musste und von seinen Assistenten Peintinger und Reutershahn vertreten wurde.

Schon in der 3. Minute erarbeiteten sich die hoch verteidigenden Gäste die erste Doppel-Großchance. Kostic prüfte Inter-Keeper Handanovic, der den Ball genau vor die Füße Hallers klatschen ließ. Der Franzose traf im Nachschuss aber nur die Latte.

Jovic machte es knapp 180 Sekunden später besser, als er nach einem Bock von de Vrij schnell schaltete und Handanovic per Heber düpierte. Von dem frühen Führungstor beflügelt, erspielten sich die Frankfurter in Hälfte eins weitere aussichtsreiche Chancen.

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1: Einzelkritiken und Noten © getty 1/15 Eintracht Frankfurt schlägt Inter und steht im Viertelfinale der Europa League - verdient! Die Abwehr steht bombenfest, das Mittelfeld rennt bis zum Umfallen. Nur vorn stimmt es diesmal nicht. SPOX hat die Noten. © getty 2/15 KEVIN TRAPP: Was auf sein Tor kam, war ausnehmend harmlos. Gut in der Strafraumbeherrschung und beim Herauslaufen, faustete vielleicht das eine oder andere Mal zuviel. Note: 3. © getty 3/15 MARTIN HINTEREGGER: Gutes Spiel vom Abwehrchef. In der Anfangsphase mit ein paar cleveren Flügelwechseln, in der Folge auf Defensivarbeit beschränkt. Verlor keinen einzigen Zweikampf. Note: 2,5. © getty 4/15 MAKOTO HASEBE: Passte einmal nicht auf, als ihm Balde entwischte und allein auf Trapp zulief. Abgesehen davon mit starker Leistung, herausragend vor allem im Stellungsspiel. Note: 2. © getty 5/15 EVAN NDICKA: Der Junge ist 19 - und hinten eine absolute Bank. Zweikampfquote 100 Prozent, niemand klärte so oft oder gewann öfter den Ball als er. Note: 2. © getty 6/15 SEBASTIAN RODE: Aggressiv und giftig im zentralen Mittelfeld, foulte oft, zudem in die eine oder andere Nicklichkeit verstrickt. Mit schwacher Zweikampfquote (26 Prozent). Musste irgendwann völlig platt raus. Note: 3. © getty 7/15 JETRO WILLEMS: Großes Pensum, stellte seinen Körper rein, verteilte die Bälle und schloss sogar ein paar Mal ab. Der eine oder andere Ballverlust zu Beginn, danach ohne Fehl und Tadel. Note: 3. © getty 8/15 DANNY DA COSTA: Wie schon in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf, machte viele Meter und war vorn und hinten zu finden. Am Ende schien ihm ein wenig die Luft auszugehen. Note: 3. © getty 9/15 FILIP KOSTIC: Hatte viel Platz auf seinem Flügel - und machte enorm viel draus. Spielfreudig, mit vielen guten Vorlagen und den meisten Ballaktionen. Hätte nach drei Minuten beinahe getroffen. Vergab aber einen guten Konter kläglich. Note: 2. © getty 10/15 MIJAT GACINOVIC: Hatte nicht so viel vom Spiel wie seine Nebenleute im Mittelfeld. Auftritt ohne große Fehler, außer im Abschluss: Vergab zwei aussichtsreiche Chancen mit "Rückgaben". Note: 4. © getty 11/15 SEBASTIEN HALLER: Der übliche Auftritt als Anspiel- und Ablegstation. Traf in der 3. Minute die Latte, traf einmal aus dem Abseits. Gute Zweikampfquote, auch am Boden schwer vom Ball zu trennen. Note: 3. © getty 12/15 LUKA JOVIC: Sensationell beim 1:0, als er de Vrij überrannte und eiskalt ins lange Eck lupfte. Auch im weiteren Spielverlauf immer wieder mit Chancen - ungewöhnlich, wie fahrlässig er mit ihnen umging (sieben Torschüsse). Note: 2. © getty 13/15 JONATHAN DE GUZMAN: Kam für die letzte halbe Stunde für den angeschlagenen Gacinovic. Auf dem rechten Flügel mit unheimlich viel Platz nach vorn, legte ein paar gute Chancen auf und spielte keinen einzigen Fehlpass. Note: 2,5. © getty 14/15 MARC STENDERA: Kam in der 72. Minute für Willems, ackerte in der Defensive ohne Fehl und Tadel. Keine Bewertung. © getty 15/15 GONCALO PACIENCIA: Kam am Ende für Rode und brachte den Sieg mit über die Zeit. Keine Bewertung.

"Wie eine Heimmannschaft", fasste der 1990er-Weltmeister Andreas Möller in der Halbzeitpause am DAZN-Mikrofon zusammen, trat die von knapp 15.000 Fans in San Siro begleitete Hütter-Elf auf. Und die egentlichen Hausherren? Kamen wenn überhaupt nur durch Befreiungsschläge in die Nähe des Strafraums von Trapp.

Das schnelle Umschaltspiel der Frankfurter stellte die Nerazzurri auch nach dem Seitenwechsel vor Probleme. Nur: Die SGE ging zu schlampig mit ihren Kontern um. Haller, Gacinovic, Kostic und Jovic ließen hervorragende Möglichkeiten aus. Weil das enttäuschende Inter jedoch zu wenig nach vorne anbot, blieb die schwache Chanenverwertung der Adler unbestraft.

Für einen kleinen Wermutstropfen sorgten einige Unverbesserliche unter den Eintracht-Anhängern, die in der Schlussphase Pyrotechnik zündeten und sogar eine Leuchtrakete in einen Inter-Block feuerten. Als Wiederholungstäter droht der Eintracht im schlimmsten Fall ein Zuschauer-Ausschluss für das nächste Heimspiel. Das Gros der Eintracht-Fans wendete sich mit Gesängen gegen die Pyromanen.

Die Daten des Spiels Inter Mailand - Eintracht Frankfurt

Tore: 0:1 Jovic (6.)

Hasebe bestritt sein 156. Pflichtspiel für die Eintracht und zog dadurch mit dem asiatischen Rekordspieler im Trikot der SGE gleich: Bum-Kun Cha.

Jovic erzielte sein 22. Pflichtspieltor in dieser Saison - so viele Treffer gelangen im SGE-Dress zuletzt Anthony Yeboah vor 26 Jahren (30 Tore in der Saison 1992/93).

Die Eintracht gewann erstmals unter Hütter mit 1:0 und behielt in den letzten drei Pflichtspielen eine Weiße Weste - das gab es zuletzt unter Niko Kovac im Oktober/November 2016.

Der Star des Spiels: Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)

Auffälligster Frankfurter. Erzielte nicht nur mit einem gefühlvollen Heber das goldene Eintracht-Tor, sondern gab mit sechs weiteren Schüssen die meisten seines Teams ab. Außerdem stark: N'Dicka, der seine neun Zweikämpfe allesamt gewann.

Der Flop des Spiels: Stefan de Vrij (Inter Mailand)

Legte mit seinem krassen Fehler vor dem 0:1 der SGE die Weichen für das Aus seiner Mannschaft. Stabilisierte sich in der Folge zwar und beendete das Spiel mit einer ordentlichen Zweikampfquote von über 70 Prozent, stand letztlich aber stellvertretend für den konfusen Defensiv-Auftritt der Nerazzurri. Ebenfalls schwach: die Angreifer der Spaletti-Elf. Perisic gewann keinen einzigen Zweikampf, während Balde die einzige echte Chance in Hälfte eins verstolperte.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Ein Segen im Vergleich zu dem überforderten Hinspiel-Referee Collum aus Schottland. Löste jede strittige Szene unaufgeregt und sich keinen Schnitzer. Souveräne Vorstellung.

Die Stimmen zum Spiel Inter Mailand - Eintracht Frankfurt

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Wir freuen uns riesig über den fantastischen Sieg gegen Inter Mailand. Das ist Wahnsinn. Es hat alles exzellent funktioniert, wir sind einfach nur glücklich."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Es war ein heißer Fight. Wir hatten viele Chancen. Normalerweise sagt man ja, dass sich sowas rächt. Aber Inter war nie so gefährlich. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir das Ding nach Hause fahren können."