Eintracht Frankfurt - Inter Mailand 0:0: Elfer-Ärger! SGE verpasst Sieg

Eintracht Frankfurt hat einen wichtigen Schritt in Richtung Europa-League-Viertelfinale verpasst. Im Hinspiel des Achtelfinals gegen Inter Mailand kam die besonders in der zweiten Hälfte klar überlegene Mannschaft von Adi Hütter nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus. Kevin Trapp parierte einen zweifelhaften Inter-Strafstoß, während Referee William Collum der SGE einen fälligen verwehrte.

Eintracht-Coach Hütter veränderte seine Startelf im Vergleich zum Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim (3:2) auf zwei Positionen: Fernandes und Jovic ersetzten den nicht gemeldeten Toure und den an Knieproblemen laborierenden Rebic.

Die Gäste mussten auf Mittelfeldass Nainggolan (Muskelbeschwerden) verzichten, auch der bei den Inter-Bossen wegen seines Vertragstheaters in Ungnade gefallene Torjäger Icardi stand nicht im Kader.

Nichtdestotrotz kamen die Mailänder - unbeeindruckt von der spektakulären Kulisse in der Commerzbank Arena - besser ins Spiel. Der Elfmeter von Brozovic, den Trapp überragend hielt, war bei weitem nicht die einzige aussichtsreiche Chance in Hälfte eins für das unerwartet hoch verteidigende Team von Spaletti.

Besonders Politano, der rechte Flügelspieler von Inter, bereitete den Frankfurtern mit vier Torschussvorlagen Probleme. Die in Ballbesitz in einem 3-5-2 agierenden Hausherren fanden kaum Platz zur Entfaltung - auch, weil sie sich sichtlich nervös und schlampig im Passspiel präsentierten.

Das 0:0 zur Pause war demnach eher schmeichelhaft, doch nach dem Seitenwechsel spielten plötzlich nur noch die Hessen. Inter ließ den Mut und die Leidenschaft der ersten Halbzeit vermissen und zog sich extrem weit zurück, während die SGE vor allem über die linke Kostic-Seite immer wieder Gefahr entfachte.

Dem im ersten Durchgang noch nahezu arbeitslosen Handanovic hatten es die Nerazzurri dann zu verdanken, dass es in einer Woche mit einem ausgeglichenen Zwischenstand ins Rückspiel geht.

Daten des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Inter

Tore: Fehlanzeige



Frankfurt ist im Europacup in allen drei Fällen nach Hinspiel-Remis zu Hause ausgeschieden.

Die meisten Torschüsse auf dem Platz gab Eintracht-Verteidiger Hinteregger ab (4).

Der Frankfurter Kapitän Fernandes sowie die Inter-Spieler Martinez und Asamoah verpassen das Rückspiel aufgrund von Gelbsperren.

Star des Spiels: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Behielt trotz der starken ersten Hälfte von Inter mit zehn Torschüssen seine weiße Weste. Parierte den Elfmeter von Brozovic weltklasse. Ebenfalls bärenstark: Hasebe, der die beste Zweikampfquote seines Teams (85 Prozent) aufwies und Inters brandgefährlichen Martinez überhaupt nicht zur Entfaltung kommen ließ.

Flop des Spiels: Ivan Perisic (Inter Mailand)

Sollte die Inter-Offensive in Abwesenheit von Icardi führen, enttäuschte aber auf ganzer Linie. Kam nur auf 33 Ballaktionen, von denen er 15 vertändelte. Gewann nur 65 Prozent seiner Zweikämpfe. Bei der Eintracht blieb Haller blass.

Der Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

Katastrophaler Auftritt des Schotten, der vor allem in Durchgang eins keine klare Linie an den Tag legte. Zückte eine frühe, wenn auch berechtigte Gelbe Karte gegen Kostic (4.), ließ selbige aber kurz darauf nach einem rüden Foul von d'Ambrosio an dem Serben stecken (8.). Auch beim Elfmeter für Inter (21.) lag Collum daneben. Fernandes berührte Martinez zwar leicht, der Kontakt reichte aber nicht aus, um auf den Punkt zu zeigen.

Das hätte der 40-Jährige aber wiederum kurz nach dem Seitenwechsel auf der Gegenseite machen müssen, als Haller von d'Ambrosio unfair zu Fall gebracht wurde (53.). Callum entschied in dieser Szene auf Vorteil, was jedoch kein Vorteil war - und brachte die Adler um einen klaren Strafstoß. Warum der Videoassistent nicht eingriff? Es gab keinen. In dieser Europa-League-Saison kommt der VAR erst im Finale zum Einsatz.