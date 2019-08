Europa League: Qualifikation heute live im TV und Livestream sehen

Bevor die Europa League wieder so richtig losgehen kann, stehen noch einige Qualifikationsspiele an. Im Rahmen der dritten Quali-Runde stehen am heutigen Mittwoch drei Spiele an. SPOX hat die wichtigsten Fakten zu den Begegnungen und erklärt, wo die Europa League verfolgt werden kann.

Europa League: Diese Qualifikationsspiele stehen heute an

Insgesamt 72 Teams nehmen an der dritten Qualifikationsrunde teil. Von den 36 Spielen fanden gestern bereits drei Spiele statt und 30 weitere werden morgen ausgetragen. Damit bleiben drei Spiele, die heute bestritten werden. Einen Überblick habt Ihr hier:

Saburtalo Tifilis gegen Ararat-Armenia

Vitoria SC gegen Ventspilis

Atromitos gegen Legia Warschau

Europa League: Qualifikation heute live im TV und Livestream

Leider besteht keine Möglichkeit, die heutigen Begegnungen in Deutschland live im TV zu sehen oder zu streamen, da sich kein Sender die Rechet gesichert hat.

Ab der Gruppenphase seht Ihr die komplette Europa League dann wieder live und auf Abruf auf DAZN. Der Streaming-Dienst bietet auch in dieser Saison alle Spiele der Europa League an. Daneben seht Ihr außerdem die Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und vieles mehr.

Europa League: Die dritte Qualifikationsrunde im Überblick

Bevor es in die Playoffs geht, müssen sich die Teams erst noch in der dritten Quali-Runde für die Hauptrunde der Europa League beweisen. Einige Anwärter auf die K.o.-Runde, die ab Dezember beginnt, sind noch im Rennen. Darunter die Eintracht Frankfurt, die morgen gegen den FC Vaduz spielt.