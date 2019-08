Europa League: Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag steht die dritte Qualifikationsrunde der Europa League auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr alle Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Außerdem geben wir einen Überblick zu allen Paarungen.

Unter anderem trifft Eintracht Frankfurt, die in der Vorsaison im Halbfinale der Europa League standen, auf den FC Vaduz. Außerdem ist Austria Wien im Einsatz.

Europa League, Qualifikation: Alle Spiele im Überblick

Vier Paarungen hat es bereits gegeben, doch die meisten Teams stehen sich am heutigen Donnerstag gegenüber. Eintracht Frankfurt und Austria Wien spielen beide um 20.30 Uhr.

Die Rückspiele finden zum größten Teil am Donnerstag in einer Woche, also am 15. August, statt.

Alle Spiele der dritten Qualifikationsrunde im Überlick:

Datum Heim Gast Ergebnis 6. August FC Arat-Armenia FC Saburtalo Tiflis 1:2 6. August Riga FC HJK Helsinki 1:1 6. August Sutjeska Niksic FC Linfield 1:2 7. August Slovan Bratislava FC Dundalk - 8. August, 16 Uhr FC Astana FC Valletta - 8. August, 17.30 Uhr AEK Larnaka KAA Gent - 8. August, 18 Uhr Pjunik Erewan Wolverhampton Wanderers - 8. August, 18.15 Uhr Universitatea Craiova AEK Athen - 8. August, 18.30 Uhr Bröndby IF Sporting Braga - 8. August, 18.45 Uhr FK Ventspils Vitoria Guimaraes - 8. August, 19 Uhr Molde FK Aris Saloniki - 8. August, 19 Uhr FC Thun Spartak Moskau - 8. August, 19 Uhr Malmö FF Zrinjski Mostar - 8. August, 19 Uhr FK Haugesund PSV Eindhoven - 8. August, 19 Uhr FC Mariupol AZ Alkmaar - 8. August, 19 Uhr Neftci Baku Bnei Yehuda Tel Aviv - 8. August, 19 Uhr Sheriff Tiraspol AIK Solna - 8. August, 19.30 Uhr Feyenooord Rotterdam Dinamo Tiflis - 8. August, 19.30 Uhr ZSKA Sofia Sorja Luhansk - 8. August, 19.30 Uhr Maccabi Tel Aviv Suduva Marijampole - 8. August, 19.30 Uhr Royal Antwerp FC Viktoria Pilsen - 8. August, 19.30 Uhr Lokomotive Plovdiv Racing Straßburg - 8. August, 19.30 Uhr Ludogorez Rasgrad The New Saints - 8. August, 19.45 Uhr FK Sarajevo BATE Baryssau - 8. August, 20 Uhr FC Midtjylland Glasgow Rangers - 8. August, 20 Uhr IFK Norrköping Hapoel Beer Sheva - 8. August, 20 Uhr HNK Rijeka FC Aberdeen - 8. August, 20 Uhr F91 Dudelange Nomme Kalju - 8. August, 20.30 Uhr FCSB Bukarest FK Mlada Boleskav - 8. August, 20.30 Uhr Austria Wien Apollon Limassol - 8. August, 20.30 Uhr FC Vaduz Eintracht Frankfurt - 8. August, 21 Uhr FC Luzern Espanyol Barcelona - 8. August, 21 Uhr Legia Warschau Atromitos Athen - 8. August, 21 Uhr Partizan Belgrad Yeni Malatyaspor - 8. August, 21 Uhr FC Turin Schachzjor Salihorsk -





Europa League, 3. Runde - Qualifikation: TV-Übertragung und Livestream

Die 3. Runde der Qualifikation für die Europa League wird größtenteils weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV übertragen. Allerdings werden beide Partien von Eintracht Frankfurt live bei Nitro gezeigt. Wie schon im vergangenen Jahr führt Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit einem Experten durch die Sendung. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr.

Außerdem bietet Nitro einen Livestream via RTLNOW an, der allerdings nur kostenpflichtig abrufbar ist.

Europa Legaue, Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet zu den Paarungen FC Vaduz - Eintracht Frankfurt und Austria Wien - Apollon Limassol einen ausführlichen Liveticker an. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.