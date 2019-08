Europa League, Auslosung heute live sehen: Übertragung im TV und Livestream

Nachdem gestern die letzten Qualifikationsspiele ausgetragen wurden, erfolgt heute die Auslosung zur Europa League. Wann die Ziehung stattfindet und wo Ihr sie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Europa League: Wo und wann findet die Auslosung der Gruppenphase statt?

Ebenso wie die gestrige Champions-League-Auslosung wird auch die Ziehung der Europa League in Monaco stattfinden. Ab 13 Uhr werden im Grimaldi Forum die Kugeln geöffnet.

Europa League: Die EL-Auslosung live im TV und im Livestream sehen

Die heutige Auslosung könnt ihr ab 13 Uhr auf DAZN verfolgen. Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung startet auch die Übertragung, die auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten empfangbar ist.

Auch die UEFA selbst bietet einen Livestream der Auslosung ab. Auf der Website ist der Livestream kostenlos verfügbar, jedoch müsstet Ihr Euch einloggen.

Auch Eurosport überträgt die Auslosung live. Der Sender zeigt die Auslosung sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

Europa League: Der Modus der Auslosung

32 Teams werden in der Gruppenphase der Europa League um das Weiterkommen kämpfen. Es gibt vier Lostöpfe mit jeweils acht Mannschaften, die anhand ihrer UEFA-Wertung auf die Lostöpfe verteilt wurden - die besten Mannschaften wurden Lostopf 1 zugeordnet. Die Gruppen werden aus den vier Lostöpfen gebildet, sodass sie gleichmäßig stark sind.

Europa League, Auslosung heute live: Das Teilnehmerfeld

Drei deutsche Mannschaften sind in diesem Jahr für die Europa League qualifiziert. Diese Vereine werden in der Saison 2019/20 teilnehmen: Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt.



Spanien: FC Sevilla, Espanyol Barcelona

Großbritannien: FC Arsenal, Manchester United, Wolverhampton Wanderers

Italien: AS Rom, Lazio Rom

Deutschland: Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt

Frankreich: AS Saint-Etienne, Stade Rennes

Russland: ZSKA Moskau

Portugal: FC Porto, Sporting Lissabon, S.C. Braga, Vitória S.C.

Belgien: Standard Lüttich, FC Gent

Ukraine: Dynamo Kiew, PFK Olexandrija

Türkei: Besiktas Istanbul, Istanbul Basaksehir, Trabzonspor

Österreich: Wolfsberger AC

Schweiz: FC Basel, FC Lugano

Aserbaidschan: Qarabag

Dänkemark: FC Kopenhagen

Schottland: FC Celtic, Rangers Glasgow

Niederlande: PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam

Kasachstan: FC Astana

Schweden: Malmö FF

Serbien: FK Partizan Belgrad

Slovakai: Slovan Bratsilava

Luxemburg: F91 Düdelingen

Ungarn: Ferencváros Budapest

Bulgarien: Ludogorets Razgrad

Die Rekordsieger der Europa League

Fünf deutsche Mannschaften konnten bisher die Europa League gewinnen, an der Spitze stehen jedoch vor allem spanische und italienische Teams. Diese Vereine konnten den zweithöchsten europäischen Klubtitel bislang am häufigsten gewinnen: