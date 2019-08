Europa League: Auslosung zur Gruppenphase im LIVE-TICKER

Einen Tag nach der Champions-League-Auslosung findet in Monaco die Aufteilung der Gruppen in der Europa League statt. Mit unserem LIVE-TICKER erfahrt ihr, auf wen Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg treffen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Auslosung zur Gruppenphase heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Vornweg eine kurze Erklärung. Wie in der Champions League sind auch in der Europa-League-Gruppenphase keine nationalen Duelle erlaubt. VfL Wolfsburg kann also nur auf die zehn anderen Teams aus Lostopf 2 treffen.

Vor Beginn: Während sich der VfL Wolfsburg in Lostopf 1 befindet, drohen Borussia Mönchengladbach und der Eintracht schwere Lose. Durch die Setzung in Topf 2 sind Aufeinandertreffen mit dem FC Arsenal oder Manchester United möglich.

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt hat in einem dramatischen Playoff-Rückspiel gegen Racing Straßburg auf den letzten Drücker den Sprung in die Gruppenphase geschafft. In einem Spiel mit zwei Roten Karten hieß es am Ende 3:0 für die SGE.

Vor Beginn: Um 13 Uhr wird es spannend. Dann wird die UEFA in Monaco die Gruppen für die kommende Europa-League-Saison auslosen.

Europa League: Lostöpfe in der Übersicht

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 FC Sevilla PSV Eindhoven AS Saint-Etienne AZ Alkmaar FC Arsenal FK Krasnodar Qarabag Agdam Vitoria Guimaraes FC Porto Celtic Feyenoord Rotterdam Trabzonspor AS Rom FC Kopenhagen FC Getafe FK Oleksandria Manchester United Sporting Braga Espanyol Barcelona F91 Düdelingen Dynamo Kiew KAA Gent Malmö FF ASK Linz Besiktas Borussia Mönchengladbach Partizan Belgrad Wolfsberger AC FC Basel Young Boys Bern Standard Lüttich Slovan Bratislava Sporting Lissabon FK Astana Wolverhampton Wanderers FC Lugano ZSKA Moskau Ludogorets Rasgrad Stade Rennes Glasgow Rangers VfL Wolfsburg APOEL Nikosia Rosenborg Trondheim CFR Cluj Lazio Rom Eintracht Frankfurt Basaksehir Ferencvaros Budapest

EL-Auslosung im TV und Livestream

Die Auslosung könnt ihr auch live sehen. dafür gibt es mehrere Wege. DAZN, das auch alle Begegnungen der Europa League zeigt, überträgt ab 13 Uhr live.

Darüber hinaus haben wir auf der Facebook-Seite von SPOX einen Livestream im Angebot.

Diesen bietet auch die UEFA auf deren Webseite sowie Eurosport im Eurosport Player an. Bei beiden muss man sich jedoch vorher einloggen. Zudem überträgt Eurosport die Veranstaltung auch im Free-TV.