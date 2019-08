Eintracht Frankfurt: Das sind die Gegner der SGE in der Europa-League-Gruppenphase

Eintracht Frankfurt hat sich durch die Qualifikation in die Gruppenphase der Europa League gekämpft. In Monaco wurde am Freitag, 30. August, die Gruppen ausgelost. Auf diese Gegner trifft die SGE.

In der vergangenen Saison gewann die Eintracht alle Gruppenspiele und zog souverän in die K.o.-Runde ein. Erst im Halbfinale war gegen den späteren Sieger Chelsea Schluss. In dieser Saison muss es Frankfurt mit diesen Gruppengegnern aufnehmen.

Artikel und Videos zum Thema

Eintracht Frankfurt in der Europa League 2019/20: Gruppe und Auslosung

Eintracht Frankfurt wurde in Gruppe F gelost. Gegner sind der FC Arsenal, Standard Lüttich und Vitoria Guimares.

Team Topf FC Arsenal Topf 1 Eintracht Frankfurt Topf 2 Standard Lüttich Topf 3 Vitoria Guimares Topf 4

Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase: Termine der Spieltage

Der erste Spieltag ist auf den 19. September terminiert. Am 12. Dezember fällt am sechsten Spieltag die Entscheidung über das Weiterkommen in der Gruppenphase.

Datum Spieltag 19. September 1. Spieltag 3. Oktober 2. Spieltag 24. Oktober 3. Spieltag 7. November 4. Spieltag 28. November 5. Spieltag 12. Dezember 6. Spieltag

Europa League: Übertragung im TV und Livestream

Wie in der vergangenen Saison überträgt DAZN alle Spiele der Europa League live. Demzufolge werden auch die Partien von Eintracht Frankfurt im Livestream angeboten.

Im Free-TV werden insgesamt 15 Spiele live gezeigt. RTL oder RTL Nitro haben damit jeden Donnerstag eine Begegnung im Angebot.

Darüber hinaus bieten wir zu allen Spielen der SGE auch einen eigenen Liveticker an.