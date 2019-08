Eintracht Frankfurt: Das ist der nächste Gegner in der Europa-League-Qualifikation.

Durch zwei 2:1-Siege setzte sich Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Qualifikation gegen Flora Tallinn durch und steht damit in der dritten Runde der Qualifikation. Doch wer wird der nächste Gegner der Eintracht? SPOX hat die Antwort für Euch.

Außerdem für Euch: Wo die Spiele im TV und Stream laufen und wie es für die Eintracht im Erfolgsfall weiterginge.

Eintracht Frankfurt: Der nächste Gegner in der Europa-League-Qualifikation

Bereits seit Längerem stand fest, dass der nächste Gegner der Eintracht in der Partie zwischen Vidi FC Szekesfehervar (Ungarn) und dem FC Vaduz (Liechtenstein) bestimmt wird. Das Hinspiel hatte Vidi FC Szekesfehervar vor heimischer Kulisse mit 1:0 für sich entschieden.

Im Rückspiel allerdings setzte es eine 0:2-Niederlage für die Ungarn, sodass der Hauptstadtklub aus Liechtenstein, der FC Vaduz, in die dritte Runde der Europa-League-Quali einzog und somit der nächste Gegner der Frankfurter Eintracht ist.

Das Hinspiel zwischen den beiden Klubs wird am Donnerstag, dem 08. August, in Vaduz stattfinden, zum Rückspiel lädt die Eintracht am Donnerstag, dem 15. August, in die Commerzbank-Arena.

Eintracht Frankfurt: Der Weg in die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation

Da die deutschen Klubs in der Europa-League-Quali erst in der zweiten Runde einsteigen müssen, hatte die Eintracht bisher nur einen Gegner aus dem Weg zu räumen: Flora Tallinn.

Datum Runde Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 01.08.2019 2. Quali-Runde Eintracht Frankfurt Flora Tallinn 2:1 (1:1) 25.07.2019 2. Quali-Runde Flora Tallinn Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Europa-League-Qualifikation: So kam Frankfurts Gegner FC Vaduz in die dritte Runde

Der FC Vaduz musste in Runde eins der Europa-League-Quali einsteigen und bekam es bisher mit UMF Breidablik Kopavogur (Island) und Vidi FC Szekesfehervar (Ungarn) zu tun.

Datum Runde Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 01.08.2019 2. Quai-Runde FC Vaduz Vidi FC Szekesfehervar 2:0 n.V. 25.07.2019 2. Quali-Runde Vidi FC Szekesfehervar FC Vaduz 1:0 (1:0) 18.07.2019 1. Quali-Runde FC Vaduz UMF Breidablik Kopavogur 2:1 (0:0) 11.07.2019 1. Quali-Runde UMF Breidablik Kopavogur FC Vaduz 0:0 (0:0)

Europa-League-Qualifikation: So seht Ihr Eintracht Frankfurt - FC Vaduz LIVE im TV und Stream

Beide Frankfurter Spiele der Europa-League-Quali wird RTL Nitro für Euch übertragen - im Free TV.

Auch einen Stream bietet der Kölner Sender an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

© getty

Eintracht Frankfurt: So ginge es im Erfolgsfall in der Europa-League-Qualifikation weiter

Die Eintracht-Fans hoffen natürlich, dass die Europa-Reise der SGE in diesem Jahr wieder ähnlich weit geht wie in der vergangenen Saison. SPOX bietet Euch eine Übersicht über den weiteren Fahrplan in der Europa League: