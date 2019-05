Bernd Leno kritisiert UEFA wegen Europa-League-Finale in Baku: "Das ist ein Skandal"

Bernd Leno hat die UEFA für die Austragung des Europa-League-Finals (Mi., 21 Uhr live auf DAZN) in Baku kritisiert. Dennoch hofft der Torhüter des FC Arsenal auf seinen ersten großen Titel.

Vor allem der Umstand, dass sein Teamkollege Henrikh Mkhitaryan aufgrund der ernsten politischen Differenzen zwischen Aserbaidschan und seinem Heimatland Armenien nicht mitreisen wird, mache Leno "traurig".

"Das ist ein Skandal, dass er deswegen nicht spielen kann. Er arbeitet die ganze Saison hart und kann dann aus politischen Gründen nicht mit zu so einem Finale kommen", sagte Leno im kicker-Interview.

Er könne die Entscheidung seines Mitspielers und des Klubs durchaus verstehen. Sicherheitsbedenken waren ausschlaggebend gewesen. "Für ihn tut es mir einfach nur leid", sagte Leno.

© getty

Bernd Leno über möglichen Boykott: "Alles nicht so einfach"

Auch, dass nur 6000 Fans pro Mannschaft Karten bekommen, sei "komisch". Das Finale zu boykottieren oder auf anderem Weg ein deutliches Zeichen zu setzen sei jedoch schädigend für den Verein: "Der Klub will den Titel, will in die Champions League. Wenn Arsenal und Chelsea sich weigern würden, würden sie wohl von der UEFA ausgeschlossen. Das ist alles nicht so einfach."

Lenos Vorfreude auf Finale können die Missstände aber nur wenig schmälern. "Die Europa League zu gewinnen, wäre der erste große Titel für mich", sagte der Torhüter.

Dabei droht Leno am Mittwoch auf der Bank zu sitzen. In der Premier League ist er die Nummer eins, doch in den Pokal-Wettbewerben steht Petr Cech zwischen den Pfosten. Dennoch besteht bei Leno noch ein Funken Resthoffnung auf einen Einsatz: "Ich habe großen Respekt vor Petr, und wir verstehen uns sehr gut. Er hat jegliche Anerkennung verdient, und ich gönne ihm alles. Klar ist aber, dass ich Sportler bin, ich möchte immer spielen, gerade in einem Finale."

Wie viel verdienen Mesut Özil und Co.? - Die Gehaltsliste des FC Arsenal © getty 1/27 Der FC Arsenal zahlt seinen Spielern sehr hohe Gehälter, dies oftmals nicht leistungsgerecht oder den Umständen entsprechend. Unter Berücksichtigung der Informationen des "Daily Mirror" hat SPOX die Gehälter der Gunners für euch aufgelistet. © getty 2/27 Platz 26: Krystian Bielik (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 3/27 Platz 24: Konstantinos Mavropanos (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 4/27 Platz 24: Calum Chambers (24) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 5/27 Platz 21: David Ospina (30) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 6/27 Platz 21: Rob Holding (23) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 7/27 Platz 21: Matteo Guendouzi (20) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 8/27 Platz 20: Mohamed Elneny (26) - 63.600 Euro Wochengehalt © getty 9/27 Platz 18: Nacho Monreal (33) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 10/27 Platz 18: Alex Iwobi (22) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 11/27 Platz 17: Lucas Torreira (23) - 86.700 Euro Wochengehalt © getty 12/27 Platz 16: Lucas Perez (30) - 92.500 Euro Wochengehalt © getty 13/27 Platz 11: Granit Xhaka (26) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 14/27 Platz 11: Stephan Lichtsteiner (35) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 15/27 Platz 11: Shkodran Mustafi (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 16/27 Platz 11: Sokratis (30) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 17/27 Platz 11: Bernd Leno (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 18/27 Platz 7: Danny Welbeck (28) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 19/27 Platz 7: Laurent Koscielny (33) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 20/27 Platz 7: Petr Cech (36) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 21/27 Platz 7: Hector Bellerin (24) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 22/27 Platz 6: Aaron Ramsey (28) - 127.200 Euro Wochengehalt © getty 23/27 Platz 5: Sead Kolasinac (25) - 138.150 Euro Wochengehalt © getty 24/27 Platz 4: Alexandre Lacazette (27) - 161.850 Euro Wochengehalt © getty 25/27 Platz 2: Henrikh Mkhitaryan (30) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 26/27 Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang (29) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 27/27 Platz 1: Mesut Özil (30) - 405.000 Euro Wochengehalt

Bernd Leno: "Wir wollen endlich wieder die Hymne hören"

Der Titel würde Arsenal für die Teilnahme an der Champions League qualifizieren. In der abgelaufenen Premier-League-Saison landeten die Gunners einen Punkt hinter Tottenham Hotspur auf Rang fünf – der würde nur zur erneuten EL-Teilnahme reichen.

"Wir wollen alle endlich wieder die Hymne hören", sagte Leno. "Der Donnerstag-Sonntag-Rhythmus ist auch nicht so gut, weil man in der Liga immer der Musik hinterherläuft." Das Spiel am Mittwoch könne die Saison, "ich möchte nicht sagen retten, aber durchaus erfolgreich machen. Wenn wir das Finale verlieren, wäre unsere Saison, die eigentlich gut war, enttäuschend", meint Leno.