Wer zeigt / überträgt FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League kommt es heute Abend zum Duell zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt ihr, wer das Spiel heute im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Für die Frankfurter ist es vermutlich das Spiel des Jahres: Gegen den FC Chelsea geht es im Halbfinal-Rückspiel der Europa League um den Einzug ins Endspiel. Das Hinspiel in Frankfurt endete mit 1:1, somit ist im Rückspiel in London noch alles möglich.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Wer zeigt / überträgt heute live im TV und Livestream?

In dieser Saison besitzt die Streaming-Dienst DAZN die kompletten Rechte an der Europa League. Dementsprechend könnt ihr auch das Halbfinal-Rückspiel heute Abend live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. DAZN wird mit folgendem Personal am Start sein:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experten: Jonas Hummels und Ralph Gunesch

Außerdem überträgt der Privat-Sender RTL das Rückspiel aus London live. Somit könnt ihr die Partie auch im Free-TV verfolgen. Darüber hinaus stellt RTL auf TVNOW einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt im LIVETICKER

Wer das Spiel heute nicht live am großen oder kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat die Möglichkeit, durch den SPOX-Liveticker ab 21 Uhr immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Chelsea gegen Frankfurt: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Halbfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr an der Stamford Bridge im Londoner Stadtteil Chelsea angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Ovidiu Hațegan (ROU)

Ovidiu Hațegan (ROU) Assistenten: Octavian Sovre (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU)

Octavian Sovre (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU) Vierter Offizieller: Pavel Kralovec (CZE)

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Gute Nachrichten für die Eintracht vor dem Spiel des Jahres: Sowohl Ante Rebic als auch Sebastian Haller stehen für das Rückspiel in London wieder zur Verfügung. Haller hatte verletzungsbedingt die letzten Wochen kein Spiel gemacht, Rebic war im Hinspiel gelbgesperrt. Beim FC Chelsea fällt neben N'Golo Kante definitiv auch unter anderem Antonio Rüdiger aus.

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley - Pedro, Giroud, Willian

Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley - Pedro, Giroud, Willian Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Falette - da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Jovic, Rebic

Chelsea gegen Frankfurt: Umkämpftes Hinspiel mit überlegenen Gästen

Im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals brachte Luka Jovic den klaren Außenseiter aus Frankfurt nach 23 Minuten in Führung, im Anschluss entwickelte sich aber mehr und mehr ein Spiel auf ein Tor. Die Gäste aus England drückten und kamen kurz vor der Pause durch Pedro zum verdienten Ausgleich. Trotzdem verhinderte Eintracht-Keeper Kevin Trapp in der zweiten Hälfte, dass Frankfurt mit einer Niederlage im Gepäck nach London reist.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Halbfinale

Für die Eintracht verläuft diese Europa-League-Saison bisher wie im Traum. Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier wurden unter anderem Kaliber wie Olympique Marseille, Inter Mailand oder Benfica Lissabon aus dem Wettbewerb gekegelt.

Runde Gegner Heimspiel Auswärtsspiel Gruppenphase Olympique Marseille 4:0 2:1 Gruppenphase Lazio Rom 4:1 2:1 Gruppenphase Apollon Limassol 2:0 3:2 Sechzehntelfinale Schachtar Donezk 4:1 2:2 Achtelfinale Inter Mailand 0:0 1:0 Viertelfinale Benfica Lissabon 2:0 2:4 Halbfinale FC Chelsea 1:1 -:-

Europa League: Der restliche Spielplan

Sollte sich die Eintracht tatsächlich im Halbfinale gegen den FC Chelsea durchsetzen, kommt es am 29. Mai im Nationalstadion von Baku zum Endspiel gegen den FC Arsenal oder den FC Valencia.