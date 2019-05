Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea im TV und Livestream?

Im Halbfinale der Europa League treffen heute Eintracht Frankfurt und der FC Chelsea aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie am Donnerstagabend live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Für die Frankfurter ist es das wahrscheinlich das Spiel des Jahres, für den FC Chelsea geht es darum, die Saison so positiv wie möglich abzuschließen und einen Champions-League-Platz zu ergattern.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte treffen Eintracht Frankfurt und der FC Chelsea in einem Pflichtspiel aufeinander. Während die Frankfurter aber zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder in einem Halbfinale stehen, haben die Londoner erst in der Saison 2012/13 die Europa League gewonnen.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea live im TV und Livestream

In diesem Jahr hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Rechte an allen Spielen der Europa League gesichert, somit könnt ihr als DAZN-Abonnenten auch die heutige Halbfinal-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea ab 21 Uhr live und in voller Länge verfolgen.

Darüber hinaus überträgt der Free-TV-Sender RTL in dieser Saison zwölf Europa-League-Partien live, darunter auch das heutige Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Für diejenigen, die das Spiel nicht im TV schauen können, bietet RTL auf seiner Streaming-Plattform TVNOW einen Livestream an.

Das Halbfinale der Europa League im Liveticker

Wer heute Abend keine Zeit hat, um das Spiel am Bildschirm zu verfolgen, findet bei SPOX ab 21 Uhr einen Liveticker, mit dem ihr keine wichtige Spielszene verpasst.

Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea: Anstoßzeit, Spielort und Schiedsrichter

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Frankfurt und Chelsea wird heute um 21 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena angepfiffen. Folgendes Schiedsrichtergespann leitet die Partie:

Schiedsrichter : Carlos del Cerro Grande (ESP)

: Carlos del Cerro Grande (ESP) Assistenten : Juan Yuste Jimenez (ESP), Roberto Alonso Ferndandez (ESP)

: Juan Yuste Jimenez (ESP), Roberto Alonso Ferndandez (ESP) Vierter Offizieller: Raul Cabanero Martinez (ESP)

Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der Frankfurter Sturm stellt sich durch die Ausfälle von Rebic (gesperrt) und Haller (verletzt) von alleine auf. Gacinovic hat seine muskulären Probleme auskuriert und ersetzt Jonathan de Guzman im Mittelfeld.

Chelsea plagen vor allem defensiv Personalprobleme: Antonio Rüdiger wird ungefähr drei Monate ausfallen und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Frankfurt : Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes - da Costa, Kostic - Rode, Gacinovic - Paciencia, Jovic

: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes - da Costa, Kostic - Rode, Gacinovic - Paciencia, Jovic Chelsea: Kepa - A. Christensen, David Luiz - Azpilicueta, Marcos Alonso - Jorginho - Kante, Loftus-Cheek - Willian, Giroud, E. Hazard

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Halbfinale

Die Eintracht ist die letzte verbliebene deutsche Mannschaft im internationalen Wettbewerb und hat sich in dieser Europa-League-Saison bravourös geschlagen. Bisher haben die Frankfurter erst ein Spiel verloren, als Gruppensieger setzte man sich unter anderem gegen Marseille und Lazio Rom souverän durch.

Gegner Runde Heim Auswärts Olympique Marseille Gruppenphase 4:0 2:1 Lazio Rom Gruppenphase 4:1 2:1 Apollon Limassol Gruppenphase 2:0 3:2 Shakhtar Donezk Sechzehntelfinale 4:1 2:2 Inter Mailand Achtelfinale 0:0 1:0 Benfica Lissabon Viertelfinale 2:0 2:4

FC Chelsea: Der Weg ins Halbfinale

Noch souveräner als die Frankfurter schlug sich bisher der FC Chelsea in der Europa League. Bisher sind die Londoner in zwölf Spielen unbesiegt. Nach einem souveränen Gruppensieg schaltete man in der K.o.-Runde unter anderem Dynamo Kiew und Slavia Prag aus und trifft nun im Halbfinale auf die Eintracht.

Gegner Runde Heim Auswärts PAOK Saloniki Gruppenphase 4:0 1:0 MOL Vidi FC Gruppenphase 1:0 2:2 FC BATE Borisov Gruppenphase 3:1 1:0 Malmö FF Sechzehntelfinale 3:0 2:1 Dynamo Kiew Achtelfinale 3:0 5:0 Slavia Prag Viertelfinale 4:3 1:0

Eintracht Frankurt: Die Form der letzten fünf Spiele

Nach dem überragenden März ist die Eintracht im April wieder zur Normalform zurückgekehrt, steht in der Bundesliga drei Spieltage vor Schluss aber immer noch auf Rang vier. Emotionales Highlight im April war natürlich das Viertelfinale gegen Benfica Lissabon.

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis 11.04.19 Benfica Lissabon (A) Europa League 2:4 14.04.19 FC Augsburg (H) Bundesliga 1:3 18.04.19 Benfica Lissabon (H) Europa League 2:0 22.04.19 VfL Wolfsburg (A) Bundesliga 1:1 27.04.19 Hertha BSC Bundesliga 0:0

FC Chelsea: Die Form der letzten fünf Spiele

Die Formkurve des FC Chelsea ähnelt der der Eintracht sehr: Abgesehen vom Hinspielsieg im Viertelfinale der Europa League gleichen sich die Ergebnisse in Liga und Pokalwettbewerben, auch Chelsea hat aus den letzten vier Ligaspielen lediglich fünf Punkte holen können.

Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis 11.04.19 Slavia Prag (A) Europa League 1:0 14.04.19 FC Liverpool (A) Premier League 0:2 18.04.19 Slavia Prag (H) Europa League 4:3 22.04.19 FC Burnley (H) Premier League 2:2 28.04.19 Manchester United (A) Premier League 1:1



Europa League: Der restliche Terminplan

Die beiden Mannschaften, die sich im Halbfinale der Europa League durchsetzen, kämpfen am 29. Mai im Nationalstadion in Baku um den Europa-League-Sieg. Im Vorjahr setzte sich im Endspiel Atletico Madrid gegen Olympique Marseille mit 3:0 durch.