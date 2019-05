Europa League: Wann findet das Finale zwischen dem FC Chelsea und FC Arsenal statt?

Im Europa-League-Finale 2019 treffen mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal zwei englische Mannschaften aufeinander. Wann das EL-Endspiel stattfindet, erfahrt ihr hier.

Europa League: Wann findet das Finale zwischen Chelsea und Arsenal statt? Datum und Uhrzeit

Seit 1998 wird der Europa-League-Sieger in einem Endspiel ermittelt, zuvor - damals hieß der Wettbewerb noch UEFA Cup - gab es zwischen beiden Finalteilnehmern ein Hin- und Rückspiel.

In diesem Jahr findet das Finale am Mittwoch, den 29. Mai, um 21 Uhr statt. Somit wird es nur wenige Tage vor dem Champions-League-Endspiel am 1. Juni ausgetragen. Spielstätte ist dann das Nationalstadion Baku in Aserbaidschans Hauptstadt.

Europa-League-Finale 2019 im TV und Livestream sehen

Der FC Chelsea, der offiziell Heimrecht besitzt, setzte sich in der Vorschlussrunde im Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt durch. Die Gunners besiegten derweil den FC Valencia, sodass es zum zweiten Mal in der Geschichte zu einem rein englischen Finale kommt.

Übertragen wird dieses vom Streamingdienst DAZN, der alle Spiele der aktuellen EL-Saison gezeigt hat. Auf Sendung geht Moderator Tobi Wahnschaffe um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Die Partie wird dann von Uli Hebel kommentiert, Ralph Gunesch und Jonas Hummels stehen als Experten zur Seite.

Neben DAZN zeigt auch RTL Nitro die Begegnung live.

EL-Finale in Baku: Arsenal verzichtet auf Henrikh Mkhitaryan

Dass sich die UEFA für Baku als Austragungsort entschieden hat, sorgte für viel Kritik. Diese wurde jetzt noch größer, weil Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal aus politischen Gründen auf das Finale verzichtet.

In der Region Berg-Karabach herrscht ein Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, daher sorgt sich der armenische Nationalspieler Mkhitaryan um seine Sicherheit.

Europa League: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Der Ausfall des Ex-BVB-Stars ist ein Verlust für die Gunners und macht die Aufgabe gegen den Stadtrivalen nicht einfacher. Schaffen es Mesut Özil und Co. dennoch, sich als Sieger der Europa League in die Geschichtsbücher einzutragen? Chelsea zumindest hat das 2013 geschafft. Die Sieger der letzten zehn Jahre im Überblick:

Jahr Austragungsort Sieger Finalist Ergebnis 2009 Istanbul Donezk* Werder Bremen 2:1 n.V. 2010 Hamburg Atletico Madrid FC Fulham 2:1 n.V. 2011 Dublin FC Porto Sporting Braga 1:0 2012 Bukarest Atletico Madrid Athletic Bilbao 3:0 2013 Amsterdam FC Chelsea Benfica Lissabon 2:1 2014 Turin FC Sevilla Benfica Lissabon 4:2 i.E. 2015 Warschau FC Sevilla Dnipropetrowsk 3:2 2016 Basel FC Sevilla FC Liverpool 3:1 2017 Solna Manchester United Ajax Amsterdam 2:0 2018 Lyon Atletico Madrid Olympique Marseille 3:0

*In der Saison 2008/2009 wurde noch der UEFA Cup ausgespielt.