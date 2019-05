FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Die Europa-League-Highlights im Video

Eintracht Frankfurt scheidet im Halbfinale der Europa League mit 4:5 nach Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea aus. Die Eintracht hatte selbst in der Verlängerung noch Großchancen, konnte diese aber nicht zur Entscheidung nutzen. Hier gibt es die Highlights des Halbfinal-Rückspiels im Video.

Bitterer geht es kaum: Denkbar knapp scheitert die Eintracht nach Elfmeterschießen am FC Chelsea und verpasst somit das erste Endspiel nach gut 40 Jahren im Europapokal. Somit kommt es am 29. Mai zum Stadtderby zwischen Arsenal und Chelsea. Das Finale steigt im Olympiastadion von Baku.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt im Highlight-Video sehen

Eintracht Frankfurt: Nur knapp gegen Chelsea an der Sensation gescheitert

Es war ein Spiel auf Messers Schneide: Das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea war an Dramatik kaum zu überbieten, der FC Chelsea hatte den besseren Start und ging in der 28. Minute verdient durch Ruben Loftus-Cheek in Führung.

Im zweiten Abschnitt präsentierte sich die Eintracht stark verbessert und kam schon vier Minuten nach Wiederanpfiff durch Luka Jovic zum Ausgleich. In der Folge neutralisierte sich das Geschehen auf dem Platz, niemand wollte den entscheidenden Fehler machen, sodass es nach 90 Minuten in die Verlängerung ging.

Dort hatte die Eintracht in der ersten Hälfte der Verlängerung mehrmals die Chance auf den Siegtreffer, allerdings konnten die Frankfurter das Leder nicht mehr im Gehäuse der Londoner unterbringen.

Somit ging es in ein dramatisches Elfmeterschießen, in dem Torwart Kevin Trapp zunächst einen Elfmeter von Azpilicueta halten konnte. Allerdings versagten Hinteregger und Pacienca die Nerven, sodass Eden Hazard schlussendlich den entscheidenden Elfer zum 5:4 eiskalt verwandeln und Chelsea ins Finale schicken konnte.

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick

Im Finale trifft Chelsea auf eine weitere Londoner Mannschaft. Der FC Arsenal setzte sich zeitgleich mit 4:2 gegen den FC Valencia durch, nach dem 3:1 im Hinspiel war das mehr als genug. Die Highlights zum zweiten Halbfinale findet ihr hier im Video.

Hier findet ihr alle Halbfinalspiele der Europa League im Überblick:

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel FC Arsenal FC Valencia 3:1 4:2 Eintracht Frankfurt FC Chelsea 1:1 4:5 n.E.

Europa League: Die Finalspiele der letzten zehn Jahre

Der FC Chelsea kann zum zweiten Mal nach 2013 die Europa League gewinnen, der FC Arsenal hat erstmals in der jüngeren Vereinsgeschichte die Chance dazu.