Europa League heute live: Alle Spiele im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Im Gegensatz zur Champions League werden beide Halbfinal-Begegnungen der Europa League am selben Tag ausgetragen. Alles was ihr zu den Live-Übertragungen der Halbfinal-Spiele Eintracht Frankfurt - Chelsea und Arsenal - Valencia wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Hol' dir jetzt dein DAZN-Gratismonat und genieße alle Live- und Re-Live-Inhalte aus der UEFA Europa League (Hintergründe, Interviews, uvm.) im kostenfreien 30-Tage-Testzeitraum.

Europa League live: Heute im TV/LIVESTREAM

Wenn es um die Live-Berichterstattung geht, ist auch heute wieder DAZN mit von der Partie. Seit Beginn der Europa-League-Gruppenphase überträgt die Streaming-Plattform alle Einzelspiele live und in voller Länge. Auch die heutigen Halbfinal-Begegnungen der Europa League strahlt DAZN ausnahmslos via Livestream aus, sodass die Partien problemlos über jede Art von mobilen Endgerät zu sehen sind.

Das Halbfinalspiel mit deutscher Beteiligung zwischen Frankfurt und Chelsea wird heute wieder im Free-TV zu sehen sein. Hierfür hat sich der Privatsender RTL die Live-Übertragungsrechte gesichert, welcher neben der TV-Übertragung ebenso einen Livestream auf TV NOW anbietet.

Die Live-Übertragungen des Halbfinals der Europa League 2019 (TV/LIVESTREAM):

Anstoß Heim-Team Auswärts-Team Live-Übertragungen (TV/LIVESTREAM) 21 Uhr Eintracht Frankfurt Chelsea London DAZN, RTL, TV NOW 21 Uhr FC Arsenal FC Valencia DAZN

Europa League heute im LIVETICKER

All diejenigen, die das Europa-League-Halbfinale nicht an den großen oder kleinen Bildschirmen sehen können, haben die Möglichkeit alle Spiele im SPOX-Liveticker abzurufen.

SPOX tickert beide Halbfinal-Begegnungen live und ermöglicht somit allen Fans der Europa League das gesamte Spielgeschehen im Liveticker mitzuverfolgen.

Zum Europa-League-Liveticker bei SPOX geht's hier lang.

Europa League 2019: Highlights der Halbfinal-Paarungen

Jedoch muss nach Spielende und Abpfiff nicht Schluss mit Europa-League-Inhalten sein. Neben Live-Inhalten könnt ihr kurz nach Spielende auf alle Halbfinal-Highlights bei DAZN zugreifen.

Und das ist noch lange nicht alles: DAZN versorgt regelmäßig mit den neuesten Hintergrund-Storys, Interviews, Analysen und vielen weiteren Top-Momenten der UEFA Europa League.

Das Angebot an Live- und Re-Live-Inhalten bei DAZN ist riesig. Europa League, Champions League, Premier League und viele weitere europäische Top-Ligen (Serie A, La Liga, Ligue 1) werden live von DAZN gezeigt.

Europa League heute live: Eintracht Frankfurt gegen Chelsea - Arsenal gegen Valencia

Eintracht Frankfurt kann mit dem bisherigen Saisonverlauf in jeder Hinsicht zufrieden sein. Während die Adler in der Liga noch um einen Champions-League-Rang kämpfen, können sie nach einer bislang glanzvollen Europa-League-Saison sogar noch den Titel holen. Lediglich die Verteidigung des DFB-Pokal-Titels aus der letzten Spielzeit, bleibt der Eintracht in diesem Jahr vergönnt.

Neben dem heutigen Gegner Chelsea spielen außerdem der FC Arsenal und der FC Valencia um den Titel in der Europa League.

Europa-League-Halbfinale: Alle Hin- und Rückspiele im Überblick

Bereits nächste Woche stehen die Endspiel-Teilnehmer der Europa-League-Saison 2018/19 fest. In genau sieben Tagen finden die Rückspiele statt, mittels derer die endgültigen Finalisten ermittelt werden.

In der letzten Mai-Woche steigt dann der Europa-League-Showdown, wenn die beiden Halbfinal-Sieger im Finale von Baku aufeinander treffen. Die Final-Begegnung ist für den 29. Mai mit Anpfiff um 21 Uhr terminiert.

Alle Halbfinal-Hin- und Rückspiele der Europa League in der Übersicht:

Datum Anstoß Heim-Team Auswärts-Team 02.05. 21 Uhr Eintracht Frankfurt FC Chelsea 02.05. 21 Uhr FC Arsenal FC Valencia 09.05. 21 Uhr FC Chelsea Eintracht Frankfurt 09.05. 21 Uhr FC Valencia FC Arsenal

UEFA Europa League: Sieger der letzten sechs Jahre

Europa-League-Titelträger der vergangenen sechs Jahre: