Die Geschichte der Europa League: Alle Sieger der letzten Jahre

Im Finale der Europa League treffen am Mittwoch, den 29. Mai, der FC Arsenal und der FC Chelsea aufeinander. Aber welche Teams haben den begehrten Titel bisher überhaupt schon gewinnen können? Hier bei SPOX zeigen wir euch die Europa-League-Sieger der letzten Jahre.

Europa League: Die Pokalsieger der letzten zehn Jahre

In den letzten zehn Jahren war die Europa League in spanischer Hand. Insgesamt sieben Mal ging der Titel entweder an Atletico Madrid oder den FC Sevilla.

In dieser Saison war die Eintracht Frankfurt dabei - und nah dran Geschichte zu schreiben. Zum ersten Mal seit Werder Bremen 2009 hätte es eine deutsche Mannschaft wieder in ein Endspiel der Europa League schaffen können. Allerdings unterlag die Eintracht dem FC Chelsea im Halbfinale mit 3:4 nach Elfmeterschießen.

Die Europa-League-Sieger der letzten zehn Jahre im Überblick:

Saison Stadion Stadt Sieger Ergebnis Finalist 2009/10 Volksparkstadion Hamburg Atlético Madrid 2:1 n. V. FC Fulham 2010/11 Aviva Stadium Dublin FC Porto 1:0 Sporting Braga 2011/12 Arena Națională Bukarest Atlético Madrid 3:0 Athletic Bilbao 2012/13 Amsterdam Arena Amsterdam FC Chelsea 2:1 Benfica Lissabon 2013/14 Juventus Stadium Turin FC Sevilla 0:0 n. V. / 4:2 i. E. Benfica Lissabon 2014/15 Nationalstadion Warschau FC Sevilla 3:2 Dnipro Dnipropetrowsk 2015/16 St. Jakob-Park Basel FC Sevilla 3:1 FC Liverpool 2016/17 Friends Arena Solna Manchester United 2:0 Ajax Amsterdam 2017/18 Parc Olympique Lyonnais Lyon Atlético Madrid 3:0 Olympique Marseille

Deutsche Erfolge in der Europa League

Für den letzten deutschen Triumph muss man ein gutes Stück weiter zurückblicken. Im Jahr 1997 konnte sich Schalke mit einem 1:0-Sieg gegen Inter Mailand zum Sieger krönen. Insgesamt gelang es deutschen Vereinen sechsmal den begehrten Titel beim UEFA-Pokal, so hieß der Wettbewerb früher, zu holen. Borussia Mönchengladbach hat den Pokal dabei sogar schon zweimal in die Luft stemmen können (1975 und 1979). Außerdem sind der FC Bayern (1996), Bayer Leverkusen (1988) und Eintracht Frankfurt (1980) bereits einmal siegreich aus dem Turnier hervorgegangen.

Die Historie der Europa League: Gründung und Name

Die Europa League wurde 1971 unter dem Namen UEFA-Pokal gegründet und bildet seitdem den zweithöchsten europäischen Wettbewerb nach der Champions League. In den 48 Jahren haben sich bereits 28 Mannschaften aus elf Nationen als Sieger eintragen können.

Dabei ist der FC Sevilla der alleinige Rekordhalter: Bei fünf Finalteilnahmen gelang es den Spaniern jedes Mal den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Die Siege gelangen dabei allesamt innerhalb von 10 Jahren (2006-2016).

Die erfolgreichsten Europa-League-Teams im Überblick:

Platz Verein Siege Finalt. Quote 1 FC Sevilla 5 5 100 % 2 Inter Mailand 3 4 75 % Juventus Turin 3 4 75 % FC Liverpool 3 4 75 % 5 Atlético Madrid 3 3 100 % 6 Borussia Mönchengladbach 2 4 50 % 7 Tottenham Hotspur 2 3 67 % 8 IK Göteborg 2 2 100 % Real Madrid 2 2 100 % AC Parma 2 2 100 % FC Porto 2 2 100 % Feyenoord Rotterdam 2 2 100 %

EL-Endspiel 2019: Chelsea gegen Arsenal im englischen Finale

Das Finale der europäischen Ligen liest sich dieses Jahr wie ein normaler Premier-League-Spieltag. Chelsea und Arsenal sorgen für ein rein englisches Finale, dass es zuletzt 1972 in der Europa League gab. Damals traf der jetzige Champions-League-Finalist Tottenham auf Wolverhampton und gewann mit 3:2 nach Hin- und Rückspiel.

Dass aber auch noch die Champions League in rein englische Hand ist, hat es bisher noch nie gegeben.

Chelsea gegen Arsenal im LIVE-STREAM und Liveticker

Wenn ihr das Spiel zwischen Chelsea und Arsenal live und in voller Länge genießen wollt, dann könnt ihr jetzt euren ersten Gratis-Monat auf DAZN einlösen. Hier wird das Spiel am Mittwoch ab 21.00 Uhr im Livestream zu sehen sein.

Wer dieses Angebot nicht nutzen kann, für den haben wir auf SPOX eine Alternative. Denn hier wird die komplette Partie im Liveticker begleitet, wodurch ihr immer auf dem aktuellen Stand der Dinge bleibt.