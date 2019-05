FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale heute live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Heute Abend gastiert Eintracht Frankfurt zum Rückspiel im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Übertragung im TV und Livestream. Außerdem informieren wir euch über alles Wissenswerte zu den beiden Teams.

Chelsea gegen Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Alle Spiele der aktuellen Europa-League-Saison sind live bei DAZN zu sehen, so auch das Halbfinal-Rückspiel zwischen Chelsea und der Eintracht. Die Vorberichterstattung zur Partie startet um 20.45 Uhr, dann begrüßt euch folgendes DAZN-Team live von der Stamford Bridge:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experten: Jonas Hummels und Ralph Gunesch

Doch DAZN überträgt nicht nur die Europa League. Außerdem hat der Streamingdienst nämlich Spiele aus der Champions League, Premier League und LaLiga im Angebot.

Chelsea vs. Eintracht Frankfurt heute im Free-TV sehen

Neben der Übertragung bei DAZN wird die Begegnung zwischen Chelsea und Frankfurt auch im TV ausgestrahlt. Der Privatsender RTL überträgt das Spiel und bietet zudem mit TV NOW einen Livestream an.

Chelsea - Frankfurt: Europa League, Highlights

Kurz nach dem Schlusspfiff stellt euch DAZN bereits die Highlights des Rückspiels zwischen den Blues und der Eintracht zur Verfügung. Ebenso sind die Höhepunkte bei SPOX zu sehen.

FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Wie gewohnt bietet SPOX einen Liveticker zur Europa-League-Begegnung zwischen Chelsea und Frankfurt an. Damit bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine Tore, Torchancen und Auswechslungen.

Chelsea vs. Eintracht: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die personelle Lage bei Eintracht Frankfurt entspannt sich: Nachdem im Hinspiel Ante Rebic gelbgesperrt fehlte und Sebastian Haller verletzungsbedingt ausfiel, stehen beide im vorläufigen Aufgebot für das Rückspiel in London. Auch Sebastian Rode, der beim 1:6-Debakel in Leverkusen passen musste, steht wohl bereit. So könnten Chelsea und Frankfurt das entscheidende Spiel angehen:

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Loftus-Cheek, Jorginho, Kante (Barkley) - Pedro, Giroud, Willian

Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Loftus-Cheek, Jorginho, Kante (Barkley) - Pedro, Giroud, Willian Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Falette - da Costa, Rode (Hasebe), Fernandes, Kostic - Jovic, Rebic

Eintracht Frankfurt: Monster-Choreo! SGE-Fans reißen die Hütte ab © getty 1/8 Diese Fahne wird wohl irgendwo in Frankfurt eingerahmt. Für solche Abende nehmen die Eintracht-Fans auch mal Jahre der sportlichen Talfahrt hin. Die Atmosphäre im Stadion stellte dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. © getty 2/8 Ein Blick auf die Tribüne - lange vor dem Anpfiff: Die nächste Monster-Choreo ließ sich da schon erahnen. © getty 3/8 Zunächst wurden jedoch fein-säuberlich die Sitzbänke ausgebaut. Für Stimmung braucht man eben Platz. © getty 4/8 Ganz nach dem Motto: Wer sitzt verliert. Also, weg damit! © getty 5/8 Im Hintergrund stets das große Ziel, der große Traum vom Finale. © getty 6/8 Endlich ging es los. Die gesamte Commerzbank Arena verwandelte sich in eine Monster-Choreo. © imago 7/8 Ist das geil oder ist das geil? © imago 8/8 Sämtliche Fanclubs fanden einen Platz auf dem riesigen Banner in der Kurve.

FC Chelsea gegen Eintracht: Spieldaten

Das Rückspiel im Europa-League-League-Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt wird am heutigen Donnerstag um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London angepfiffen. Weitere Informationen zur Partie findet ihr im Folgenden:

Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan (ROU)

Linienrichter: Octavian Sovre (ROU), Sebastian Eugen Gheorghe (ROU)

Vierter Offizieller: Pavel Kralovec (CZE)

Chelsea - Frankfurt: Rückblick auf das Hinspel im EL-Halbfinale

Im Hinspiel brachte Luka Jovic die Eintracht nach 23 Minuten per Kopf in Führung, anschließend wurden die Gäste aber stärker und glichen noch vor der Pause durch Pedro aus. Auch nach der Halbzeit waren die Blues stärker und ließen einige Chancen liegen, ehe die Eintracht selbst zu guten Gelegenheiten kam. "Es wird ein heißer Tanz nächste Woche und ein sehr großer Schritt bis ins Finale. Aber nach dem 0:0 gegen Inter haben wir gezeigt, dass wir auswärts gewinnen können", war Eintracht-Trainer Adi Hütter nach dem Spiel optimistisch.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Halbfinale

In der Zwischenrunde setzte sich die Eintracht klar gegen Schachtar Donezk durch, anschließend entschieden die Hessen knappe Duelle gegen Inter Mailand und Benfica Lissabon für sich.