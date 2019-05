Europa League, Finale heute live: FC Chelsea gegen FC Arsenal im TV, Livestream und Liveticker

Im Olympiastadion in Baku kommt es am heutigen Mittwoch zum Londoner Stadtderby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Finale der Europa League live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Finale heute live: FC Chelsea gegen FC Arsenal im Livestream

Das Finale der Europa League wird in diesem Jahr live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Dienst besitzt für die laufende Europa-League-Saison die Rechte für alle Spiele und zeigt ausgewähte Partien im RE-LIVE.

DAZN beginnt mit der Übertragung um 21 Uhr, außerdem könnt ihr auf DAZN kurz nach dem Abpfiff bereits die Highlights zu der Partie sehen.

Finale der Europa League im Free-TV sehen

RTL überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr live und in voller Länge, Marco Hagemann wird die Partie kommentieren. Dazu wird Steffen Freund als Experte für tiefgründige Analysen sorgen.

Dazu bietet RTL auch einen kostenpflichtigen Livestream auf TVnow an.

Chelsea vs. Arsenal: Das Europa-League-Finale im Liveticker

Wer das Spiel heute weder am großen, noch am kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, durch den Liveticker ab 21 Uhr immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und keine wichtige Spielszene zu verpassen.

FC Chelsea gegen FC Arsenal: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Endspiel wird um 21 Uhr deutscher Zeit im Olympiastadion in Baku angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (ITA)

Gianluca Rocchi (ITA) Assistenten: Filippo Meli (ITA), Lorenzo Manganelli (ITA)

Filippo Meli (ITA), Lorenzo Manganelli (ITA) Vierter Offizieller: Daniele Orsato (ITA)

Daniele Orsato (ITA) VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

FC Chelsea gegen FC Arsenal heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FC Chelsea fallen die Langzeitverletzten Rüdiger, Hudson-Odoi und Loftus-Cheek für das Finale aus. Der FC Arsenal verzichtet nur auf Henrikh Mkhitaryan, der aus Sicherheitsgründen nicht mit nach Aserbaidschan reist.

FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, A. Christensen, David Luiz, Marcos Alonso - Jorginho - Kanté, Barkley - Pedro, Giroud, E. Hazard

Kepa - Azpilicueta, A. Christensen, David Luiz, Marcos Alonso - Jorginho - Kanté, Barkley - Pedro, Giroud, E. Hazard FC Arsenal: Leno - Monreal, Sokratis, Mustafi, Kolasinac - Guendouzi, Torreira, G. Xhaka - Özil, Iwobi - Aubameyang

FC Chelsea in der Europa League: Der Weg ins Finale

Für den FC Chelsea stand in dieser Saison eine Tour durch den Osten Europas an: In der K.o.-Runde traf man unter anderem auf Kiew (Ukraine) und Prag (Tschechien).

Im Halbfinale lieferten sich die Blues zwei höchst intensive Schlachten gegen Eintracht Frankfurt. Vor allem das Rückspiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Schlussendlich hatten die Engländer das bessere Ende für sich und sicherten sich das Finalticket im Elfmeterschießen.

Die K.o.-Runde des FC Chelsea

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale Malmö FF 2:1 3:0 Achtelfinale Dynamo Kiew 3:0 5:0 Viertelfinale Slavia Prag 1:0 4:3 Halbfinale Eintracht Frankfurt 1:1 5:4 n.E.

FC Arsenal in der Europa League: Die Ergebnisse der K.o-Runde

Für den FC Arsenal war der Weg nach Baku deutlich holpriger, mehrmals mussten die Gunners vor heimischem Publikum einen Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

Nach dem Achtelfinale präsentierte sich das Team um Ex-Nationalspieler Mesut Özil aber sehr geschlossen und nervenstark und schaltete die hochehandelten Mannschaften vom SSC Neapel und dem FC Valencia souverän aus.

Die K.o.-Runde des FC Arsenal

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale BATE Borisov 0:1 3:0 Achtelfinale Stade Rennes 1:3 3:0 Viertelfinale SSC Neapel 2:0 1:0 Halbfinale FC Valencia 3:1 4:2

FC Chelsea gegen FC Arsenal: Die letzten fünf direkten Duelle

Auf internationaler Ebene begegneten sich die beiden Stadtrivalen bisher nur ein einziges Mal: Im Champions-League-Viertelfinale 2004 setzte sich der FC Chelsea knapp durch. Das letzte Aufeinandertreffen im League Cup konnte aber Arsenal für sich entscheiden. In der abgelaufenen Premier-League-Saison ging ein Spiel an die Blues und ein Spiel an die Gunners.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 19.01.2019 Premier League FC Arsenal FC Chelsea 2:0 18.08.2018 Premier League FC Chelsea FC Arsenal 3:2 24.01.2018 League Cup FC Arsenal FC Chelsea 2:1 10.01.2018 League Cup FC Chelsea FC Arsenal 0:0 03.01.2018 Premier League FC Arsenal FC Chelsea 2:2

Europa League: Die Finalspiele der letzten zehn Jahre

Der FC Chelsea konnte schon 2013 den Europa-League-Pokal in die Höhe recken, für den FC Arsenal wäre ein Endspielsieg heute eine Premiere: Noch nie konnten die Gunners den zweitwichtigsten Europapokal gewinnen. Überhaupt geht es für Arsenal gegen ein Finaltrauma. Nur eines von sechs Endspielen auf europäischer Bühne konnten die Gunners für sich entscheiden.