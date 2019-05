Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Europa-League-Halbfinale

Zum ersten Mal seit gut 40 Jahren steht Eintracht Frankfurt wieder in einem internationalen Halbfinale - der Gegner heißt FC Chelsea. In den zwölf Europa-League-Spielen mussten die Rheinhessen nur einmal als Verlierer vom Platz gehen. SPOX zeigt Euch den Weg der Eintracht in die Runde der letzten Vier.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Europa League live auf DAZN.

Europa League: Der Weg von Eintracht Frankfurt ins Halbfinale

Die Eintracht präsentierte sich die gesamte Europa-League-Saison über bravourös und ließ favorisierte Teams wie Olympique Marseille, Lazio Rom oder Inter Mailand alt aussehen.

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Gruppenphase Olympique Marseille 2:1 4:0 Gruppenphase Lazio Rom 4:1 2:1 Gruppenphase Apollon Limassol 2:0 3:2 Sechzehntelfinale Shakhtar Donezk 2:2 4:0 Achtelinfale Inter Mailand 0:0 1:0 Viertelfinale Benfica Lissabon 2:4 2:0

Gruppenphase: Lockerer Durchmarsch von Eintracht Frankfurt gegen große Namen

Marseille, Limassol, Rom: Für die Fans hätte die Auslosung schlechter laufen können, alle drei Städte sind extrem attraktive Reiseziele. Hinter diesen klangvollen Namen verbergen sich aber drei schwere Gegner, mit Olympique Marseille traf die Eintracht sogar auf den Vorjahresfinalisten.

© getty

Doch gleich im ersten Spiel unterstrichen die Frankfurter, dass in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen ist: Im Geisterspiel in Marseille konnte die Eintracht trotz Unterzahl durch einen Treffer von Luka Jovic in der 89. Minute mit 2:1 gewinnen, der Grundstein für eine erfolgreiche Saison war gelegt.

Was schnell deutlich wurde: Vor allem in der heimischen Commerzbank-Arena war die Eintracht eine Macht, zerlegte Lazio Rom mit 4:1 und Marseille gar mit 4:0. Insgesamt erzielten die Frankfurter elf der 17 Vorrundentreffer daheim, die Fans und die sensationelle Stimmung hatten daran einen großen Anteil.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © Kerry Hau 1/35 Die Eintracht-Fans waren im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica auf alles vorbereitet. Abschied mit Choreo-Knall oder Choreo-Knall zum Auftakt für einen ganz besonderen Abend in der Vereinsgeschichte. Es wurde einer dieser Abende, die niemand vergisst. © twitter.com/sebenesch 2/35 "Im Herzen von Europa" war auf der Fantribüne der Frankfurter Eintracht vor Spielbeginn zu lesen. In der Mitte des riesigen Banners stand der Europapokal im Zentrum. Und der Traum vom Cup lebt nach dem 2:0-Sieg weiter. © getty 3/35 In Anlehnung an die Vereinshymne bildeten weiße Fahnen umzingelt von schwarzen Schwenkern und schwarze Banner mit roter Aufschrift die Botschaft: "Eintracht vom Main. Nur du sollst heute siegen, weil wir dich immer lieben." © DAZN 4/35 Und so sag das Ganze aus der gesamten Perspektive aus. Ein beeindruckendes Schauspiel, doch bei weitem nicht die einzige Choreo, mit der die SGE-Fans in Europa schon für reichlich Furore gesorgt hatten. © getty 5/35 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 6/35 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 7/35 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 8/35 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 9/35 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 10/35 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 11/35 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 12/35 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 13/35 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 14/35 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 15/35 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 16/35 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 17/35 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 18/35 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 19/35 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 20/35 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 21/35 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 22/35 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 23/35 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 24/35 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 25/35 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 26/35 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 27/35 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 28/35 Ein klein wenig ... © getty 29/35 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 30/35 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 31/35 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 32/35 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 33/35 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 34/35 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 35/35 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Insgesamt überstand Frankfurt die Vorrunde ohne Punktverlust als Gruppensieger und zog souverän ins Sechzehntelfinale ein.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Eintracht Frankfurt 6 6 0 0 17:5 12 18 2 Lazio Rom 6 3 0 3 9:11 -2 9 3 Apollon Limassol 6 2 1 3 10:10 0 7 4 Olympique Marseille 6 0 1 5 6:16 -10 1

Sechzehntelfinale: Eintracht Frankfurt zeigt Donezk zuhause die Grenzen auf

Wie stark die Eintracht mit den heimischen Fans im Rücken tatsächlich ist, wurde ganz Europa dann in der K.o.-Runde demonstriert: Nach einem hart umkämpften 2:2 im Hinspiel im bitterkalten Kharkiv zerlegten die Frankfurter Donezk im Rückspiel eindrucksvoll.

Schon zur Pause führten die Hessen mit 2:0, dank eines Doppelpacks in der Schlussphase von Haller und Rebic besiegte Frankfurt den Gast aus der Ukraine letztendlich deutlich mit 4:1. Zum dritten Mal in dieser Saison erzielte die Eintracht damit in der eigenen Arena vier Tore.

Achtelfinale: Eintracht Frankfurt siegt bei Inter Mailand

Im Achtelfinale wurde es zum ersten Mal richtig spannend: Mit Inter Mailand kam einer der Top-Favoriten auf den Titel nach Frankfurt, in der Commerzbank-Arena entwickelte sich ein extrem intensives, aber torloses Spiel. Das 0:0 war dennoch eine gute Ausgangsposition: Schon mit einem Tor und einem Unentschieden stünde die Eintracht im Viertelfinale.

Im legendären San Siro in Mailand, in das über 13.500 Eintracht-Fans mitgereist waren, dominierten die Frankfurter dann das Spiel von der ersten Minute an. Luka Jovic erlöste die Anhänger schon in der fünften Minute mit seinem Treffer zum 1:0, auch danach waren die Hessen die klar bessere Mannschaft und tonangebend.

Am Ende verhinderte die mangelnde Chancenverwertung einen höheren Sieg, mit dem 1:0 stand die Eintracht aber trotzdem zum ersten Mal seit gut 25 Jahren im Viertelfinale der Europa League.

Viertelfinale: Eintracht Frankfurt gewinnt Krimi gegen Benfica Lissabon

Die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb kam für die Eintracht zum wahrscheinlich ungünstigsten Zeitpunkt: Im Viertelfinal-Hinspiel in Lissabon mussten sich die Hessen im Adler-Duell dem erst 19-Jährigen Joao Felix beugen. Der Portugiese erzielte beim 4:2-Erfolg von Benfica gleich drei Treffer und brachte den Hexenkessel mit über 54.000 Zuschauer so zum Beben.

Elementar wichtig war der 2:4-Anschlusstreffer durch Goncalo Pacienca in Unterzahl, durch den die Eintracht im Rückspiel noch eine Chance zum Weiterkommen hatte.

Die Frankfurter benötigten vor heimischem Publikum einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, bei dem Benfica weniger als zwei Treffer erzielt. Und genau so sollte es auch kommen: Nach einem höchst umstrittenen Abseitstor von Luka Jovic in der ersten Hälfte sorgte Sebastian Rode in der 67. Minute für das 2:0.

Am 2:0 änderte sich danach nichts mehr, die Eintracht zog als einzige noch verbliebene deutsche Mannschaft in internationalen Wettbewerben ins Halbfinale ein und trifft dort jetzt auf den FC Chelsea.

Europa League: Luka Jovic als Torgarant der Eintracht

Dort müssen die Frankfurter, zumindest im Hinspiel, auf den gelbgesperrten Luka Jovic verzichten. Der Serbe, der von zahlreichen internationalen Top-Klubs gejagt wird, erzielte im laufenden Wettbewerb bisher acht Treffer in zwölf Spielen. Noch gefährlicher ist jedoch Olivier Giroud vom FC Chelsea, der bisher sogar zehn Mal einnetzte.

Platz Name Verein Spiele Tore 1 Olivier Giroud FC Chelsea 11 10 2 Wissam Ben Yedder FC Sevilla 8 8 Munas Dabbur RB Salzburg 10 8 Luka Jovic Eintracht Frankfurt 12 8 5 u.a. Sebastien Haller Eintracht Frankfurt 9 5

Europa League: Der restliche Zeitplan

Falls Frankfurt auch den FC Chelsea schlagen sollte, treffen die Hessen am 29. Mai im Finale im Nationalstadion in Baku entweder auf den FC Arsenal oder den FC Valencia.