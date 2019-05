Chelsea - Eintracht Frankfurt: Europa-League-Halbfinale heute im LIVE-TICKER

Heute Abend tritt Eintracht Frankfurt zum Halbfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Chelsea an. Hier könnt ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan wird die Partie um 21 Uhr an der Stamford Bridge anpfeifen.

Vor Beginn: Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden. Damit ist für das Rückspiel noch alles offen, auch wenn klar ist, dass die Eintracht mindestens ein Tor benötigt, um das Finale perfekt zu machen.

Vor Beginn: Trotzdem kündigte Chelsea-Trainer Maurizio Sarri an, nicht auf Remis spielen zu wollen - das sei gegen die gefährliche SGE-Offensive zu riskant. Stattdessen strebe sein Team einen Sieg an.

Chelsea - Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Gute Nachrichten für alle Frankfurt-Fans: Nicht nur, dass Ante Rebic nach seiner Gelbsperre im Hinspiel in den Kader der SGE zurückkehrt, mit Sebastien Haller hat man einen weiteren Offensivmann zurück. Der Franzose fehlte zuletzt wegen einer Bauchmuskelverletzung mehrere Wochen und könnte gegen die Blues sein Comeback feiern.

Weniger positiv gestaltet sich die personelle Lage bei Chelsea. Nicht nur, dass mit Antonio Rüdiger ein wichtiger Abwehrbaustein fehlt, auch N'Golo Kante wird definitiv ausfallen. Der Weltmeister von 2018 verletzte sich am Sonntag im Ligaspiel gegen den FC Watford und muss mehrere Wochen pausieren.

So könnten die beiden Mannschaften zu Beginn auflaufen:

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Loftus-Cheek, Jorginho, Kante (Barkley) - Pedro, Giroud, Willian

Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Loftus-Cheek, Jorginho, Kante (Barkley) - Pedro, Giroud, Willian Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Falette - da Costa, Rode (Hasebe), Fernandes, Kostic - Jovic, Rebic

Chelsea - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Europa League in dieser Saison gesichert und zeigt daher alle Spiele live und in voller Länge. Dementsprechend ist auch das Duell von Chelsea gegen Frankfurt und exklusiv das Parallelspiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Valencia auf DAZN zu sehen.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro. Als Neukunde kann man das volle Programm jedoch einen Monat kostenlos testen - wenn du also Frankfurts Spiel des Jahres sehen willst, kannst du gratis dabei sein.

Darüber hinaus überträgt RTL das Frankfurt-Spiel live im Free-TV. Der Kölner Privatsender bietet auch einen kostenpflichtigen Livestream auf tvnow an.

Eintracht Frankfurts Weg ins Europa-League-Halbfinale

Mit dem Einzug ins Halbfinale hätte wohl selbst im Eintracht-Lager niemand gerechnet. Der Erfolg ist umso mehr anzuerkennen, weil man mit Benfica Lissabon, Inter Mailand und Schachtar Donezk wahre Kaliber aus dem Weg geräumt hat.