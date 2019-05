Arsenal London gegen FC Valencia heute live: Im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Donnerstag empfängt der FC Arsenal den FC Valencia auf heimischem Terrain. SPOX liefert euch alle Infos rund um die Übertragung im TV und Livestream sowie vergangene Direkt-Vergleiche beider Vereine.

Sichere dir ab sofort den DAZN-Testmonat und sehe die Halbfinal-Begegnung Arsenal London - FC Valencia in voller Länge exklusiv.

Arsenal London - FC Valencia: Die Spieldaten im Überblick

Beide Mannschaften gehen mit einer Negativ-Serie ins anstehende Hinspiel des Europa-League-Halbfinals. Die Mannschaft von Unai Emery verlor zuletzt drei Pflichtspiele in Folge. Der FC Valencia musste sich in zuletzt zwei Liga-Spielen in Folge geschlagen geben.

Angepfiffen wird die Halbfinal-Begegnung zwischen Arsenal London und FC Valencia heute Abend um 21 Uhr. Das Spiel wird im Londoner Emirates Stadium, der Heimspielstätte von Arsenal London, ausgetragen.

Das anstehende Halbfinal-Duell wird von folgendem sechsköpfigen Schiedsrichter-Team aus Frankreich geleitet:

Schiedsrichter: Clement Turpin

Schiedsrichter-Assistenten: Nicolas Danos, Cyril Gringore

Vierter Offizieller: Hicham Zakrani

Zusätzliche Assistenten: Benoit Bastien, Ruddy Buquet

Arsenal gegen FC Valencia live: Heute im TV oder im LIVESTREAM?

Eine Live-Übertragung im Free- oder Pay-TV wird es nicht geben. Stattdessen strahlt DAZN die Partie Arsenal - FC Valencia live und exklusiv via Livestream aus. Pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr, meldet sich folgendes DAZN-Duo zu Wort und begleitet euch durch den Europa-League-Abend:

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

DAZN kümmert sich bis zum Endspiel in Baku um die komplette Live-Berichterstattung rund um die UEFA Europa League. Darüber hinaus produziert DAZN wöchentlich neue Hintergrund-Storys, Interviews, Analysen und viele weitere Europa-League-Hintegründe.

Die 30-tägige DAZN-Testphase ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot (Basketball, Darts, Handball, Eishockey uvm.) für nur 9,99€ im Monat abrufbar.

Arsenal London - FC Valencia heute im LIVETICKER

Natürlich ist die Live-Übertragung bei DAZN nicht alternativlos. Das heißt: ihr könnt alle Live-Spiele der Europa League auch mithilfe des SPOX-Livetickers hautnah miterleben.

SPOX tickert seit Anfang der neuen Europa-League-Saison alle Spiele live. Auch die Partie Arsenal London - FC Valencia könnt ihr mittels Liveticker ganz unkompliziert ebenso von unterwegs abrufen und damit den Spielverlauf nachverfolgen.

Alle Highlights, Tore und Entscheidungen zum Spiel gibt's hier Europa-League-Liveticker.

Arsenal - Valencia heute live: Vorschau

In der Meisterschaft ist die Ausgangslage einige Spieltage vor Saison-Ende sehr ähnlich. Beide kämpfen um einen europäischen Startplatz und können theoretisch noch auf einem Champions-League-Rang landen.

Der FC Arsenal steht in der heimischen Premier League derzeit auf Tabellenplatz fünf, während der FC Valencia im Moment den sechsten Platz in der Primera Division belegt.

FC Arsenal London - FC Valencia: Vergangene Aufeinandertreffen

In der UEFA Champions League kam es bislang zu vier direkten Duellen zwischen Arsenal und dem FC Valencia. Dabei setzten sich zweimal die Südost-Spanier und nur einmal die Londoner durch. Eine Direkt-Begegnung endete ohne Sieger (0:0). Auf Europa-League-Ebene ist es das erste direkte Aufeinandertreffen beider Vereine.

Das sind alle Direkt-Vergleiche von Arsenal London und Valencia im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 19.03.03 FC Valencia FC Arsenal 2:1 10.12.02 FC Arsenal FC Valencia 0:0 17.04.01 FC Valencia FC Arsenal 1:0 04.04.01 FC Arsenal FC Valencia 2:1

Europa-League-Halbfinale: Alle Partien des Tages

Alle Halbfinal-Begegnungen des heutigen Tages in der Übersicht: