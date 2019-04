Wer überträgt / zeigt Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon heute live im TV/STREAM?

Eintracht Frankfurt empfängt heute vor heimischen Zuschauern die Mannschaft von Benfica Lissabon. Wer das entscheidende Rückspiel live überträgt und wie ihr die Partie sonst noch live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Sichert euch jetzt den Gratis-Probemonat von DAZN und seht die Viertelfinal-Partie Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon live

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon: Wo gibt es eine Live-Übertragung?

Die Partie im Livestream beim Streaming-Anbieter DAZN, der die exklusiven Übertragungsrechte für alle Europa-League-Spiele in dieser Saison besitzt, zu sehen. Mit folgenden Personal begleitet DAZN die Partie:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experten: Jonas Hummels, Ralph Gunesch

Das Europa-League-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon wird aber auch im Free-TV übertragen. Wie schon beim Hinspiel sorgt der Privatsender RTL für die Live-Übertragung der Partie im TV und Livestream (TVNOW).

Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon: LIVETICKER und Highlights

Denjenigen, die die Partie SGE - Benfica Lissabon nicht sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Wir tickern alle Einzelspiele der Europa League live mit.

Darüber hinaus habt ihr genauso nach Spielende, die Möglichkeit alle Highlights der anderen Viertelfinal-Begegnungen bei DAZN zu sehen. Des Weiteren könnt ihr euch das jeweilige Viertelfinal-Rückspiel noch einmal in ganzer Spiellänge mittels Re-Live angucken.

Eintracht Frankfurt gegen Benfica: Alle Daten zum Spiel

Das entscheidende Europa-League-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon wird mit Anpfiff um 21 Uhr, in Frankfurts Commerzbank-Arena ausgetragen. Aller Voraussicht nach wird die 51.500 Plätze fassende Arena bis zum letzten Platz ausgefüllt sein, sodass die SGE wieder einmal auf die volle Unterstützung des 12. Manns zählen kann.

Für das anstehende Europa-League-Heimspiel der Eintracht, hat die UEFA die Leitung der Partie in die Hände eines italienischen Schiedsrichter-Gespanns gelegt. Folgendes Schiedsrichter-Team leitet die heutige Partie in der Commerzbank-Arena:

Schiedsrichter: Daniele Orsato

Assistenten: Lorenzo Manganellli, Alessandro Costanzo

Vierter Offizieller: Fabiano Preti

Video-Assistenten: Marco di Bello, Daniele Daveri

Eintracht Frankfurt vs. Benfica: Hinspiel und Vorschau

SGE-Trainer Adi Hütter war in der Summe, trotz der deutlichen 2:4-Niederlage am vergangenen Donnerstag in Lissabon, mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Auch für das anstehende Rückspiel mangelt es dem Österreicher nicht an Zuversicht und sieht den Heimvorteil als womöglich entscheidenden Faktor: "Wir müssen die Kraft und positive Energie der Fans auf unser Spiel übertragen."

SGE und Benfica im Vergleiche: Top-Torjäger beider Teams

Die Sturm-Reihe von Eintracht Frankfurt produziert nicht nur in der Bundesliga Tore am laufenden Band. Auch die Torquote in der UEFA Europa League kann sich in dieser Saison sehen lassen. Die Mannschaft von Adi Hütter kommt in elf Europa-League-Auftritten auf 26 Tore, wobei Luka Jovic (8 Tore) und Sebastien Haller (5 Tore) zur Hälfte aller SGE-Treffer beigetragen haben.

Top-Torschüzten - Eintracht Frankfurt:

Eintracht Frankfurt Tore Elfmeter L. Jovic 8 0 S. Haller 5 1 F. Kostić 3 0

Top-Torjäger bei Benfica ist Joao Felix mit drei Europa-League-Toren, die er allesamt im Hinspiel erzielte.

Top-Torschüzten - Benfica Lissabon:

Benfica Lissabon T Elfmeter João Félix 3 1 Jonas 1 0 Álex Grimaldo 1 0

Europa League 2018/19: Eintracht Frankfurt in der K.o.-Runde