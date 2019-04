FC Villarreal - FC Valencia heute live: TV-Übertragung, LIVESTREAM und LIVETICKER der Europa-League-Viertelfinal-Partie

In der Europa League stehen heute Abend die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Auch eine rein spanische Viertelfinal-Begegnung zwischen dem FC Villarreal und FC Valencia ist dabei. Wann und wo ihr diese EL-Partie live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX. Außerdem liefern wir euch die Ergebnisse vergangener direkter Vergleiche beider Teams.

Das spanische Europa-League-Derby seht ihr live und in voller Länge nur bei DAZN. Sichert euch jetzt den 30-Tage-Testzeitraum und seht die besten Live-Inhalte aus der Europa League und ausgewählte Spiele der Champions League.

Die aktuelle La-Liga-Tabelle bildet die derzeitige Form beider Mannschaften in bester Weise ab. Der FC Villarreal steht derzeit auf Tabellenplatz 18 und muss um den Klassenerhalt bangen. Die Ostspanier warten seit zwei Spieltagen auf einen Sieg.

Ganz anders stellt sich die Ausgangslage für den FC Valencia dar. Die Hafenstädter haben nach einer Serie von 17 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge am vergangenen Wochenende erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der FC Valencia belegt mit 46 Punkten aktuell den sechsten Tabellenplatz in der Primera Division.

Villarreal - Valencia live: Heute im TV, Livestream oder Liveticker

Eine Live-Übertragung dieses Spiels im Fernsehen wird es nicht geben. Alle exklusiven Übertragungsrechte für die Europa-League-Saison 2018/19 hat sich DAZN gesichert und überträgt folglich auch die Partie Villarreal - Valencia im Livestream. Pünktlich ab 21 Uhr melden sich Kommentator Max Gross und Experte Lutz Pfannenstiel zu Wort und begleiten euch durch das Spiel.

All diejenigen, die das Europa-League-Hinspiel zwischen Valencia und Villarreal verpasst haben, können sich die Partie auch nach Abpfiff noch einmal im Re-Live in voller Länge bei DAZN zu Gemüte führen. Auf SPOX gibt es zudem die Highlights ab 0 Uhr zu sehen.

Und diejenigen, die die EL-Partie Villarreal vs. Valencia nicht vor dem großen oder kleinen Bildschirm mitverfolgen können, haben die Möglichkeit den, kompletten Spielverlauf auch unterwegs mitzulesen. Klicke hier und verpasse mit unserem Liveticker keine spielentscheidende Aktion.

FC Villarreal gegen FC Valencia: Anpfiff und Stadion

Mit Anpfiff um 21 Uhr wird das spanische Derby zwischen Villarreal und Valencia im Estadio de la Ceramica ausgetragen. Folgendes englisches Schiedsrichter-Gespann übernimmt die Leitung des spanischen Europa-League-Duells in Villarreal:

Schiedsrichter: Michael Oliver

Assistenten: Stuart Burt, Simon Bennett

Vierter Offizieller: Constantine Hatzidakis

Villarreal CF - Valencia CF: Vergangene Direkt-Duelle beider Teams

Im Derbi de la Comunitat, wie das Derby zwischen Villarreal und Valencia genannt wird, standen sich beide Vereine in der Primera Division bislang 38 Mal gegenüber. In der jüngeren Vergangenheit verlor der FC Valencia lediglich ein direktes Aufeinandertreffen.

So endeten die fünf letzten direkten Duelle zwischen Villarreal und Valencia (nur La Liga):

Datum Heim-Team Gast-Team Ergebnis 26.01.19 FC Valencia FC Villarreal 3:0 23.09.18 FC Villarreal FC Valencia 0:0 05.05.18 FC Villarreal FC Valencia 1:0 23.12.17 FC Valencia FC Villarreal 0:1 21.05.17 FC Valencia FC Villarreal 1:3

Europa-League-Achtelfinale: Viertelfinal-Einzug von Villarreal und Valencia

Der Weg von Villarreal FC ins Viertelfinale der Europa League (ab dem Sechzehntelfinale):

Datum Runde Heim Gast Ergebnis 14.02.19 Sechzehntelfinale Sporting Lissabon FC Villarreal 0:1 21.02.19 Sechzehntelfinale FC Villarreal Sporting Lissabon 1:1 07.03.19 Achtelfinale Zenit St. Petersburg FC Villarreal 1:3 14.03.19 Achtelfinale FC Villarreal Zenit St. Petersburg 2:1

© getty

So zog der FC Valencia ins Europa-League-Viertelfinale 2019 ein (ab dem Sechzehntelfinale):

Datum Runde Heim Gast Ergebnis 14.02.19 Sechzehntelfinale Celtic Glasgow FC Valencia 0:2 21.02.19 Sechzehntelfinale FC Valencia Celtic Glasgow 1:0 07.03.19 Achtelfinale FC Valencia FK Krasnodar 2:1 14.03.19 Achtelfinale FK Krasnodar FC Valencia 1:1

Europa League und Champions League 2018/19 - Gruppenphase mit Villarreal und Valencia

Europa League - Gruppe G mit Villarreal CF:

Pl. Team Sp. Diff. Pkt. 1 FC Villarreal 6 +7 10 2 SK Rapid Wien 6 -3 10 3 Glasgow Rangers 6 +0 6 4 Spartak Moskau 6 -4 5

Champions League - Gruppe H mit Valencia CF: