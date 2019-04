FC Arsenal gegen SSC Neapel: Das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League heute live im TV, Livestream oder Liveticker

In der Europa League stehen heute Abend die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Der FC Arsenal trifft dabei auf den SSC Neapel. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream oder Liveticker mitverfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat bei DAZN und verfolge den FC Arsenal gegen den SSC Neapel heute live und in voller Länge!

Nachdem sich die Londoner im Achtelfinale gegen Stade Rennes weitergezittert haben, empfängt der englische Spitzenklub heute im Hinspiel des Viertelfinales in der Europa League den SSC Neapel.

Auch die Italiener haben sich in der Runde zuvor nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Nach einem souveränen 3:0 im Hinspiel zitterte man sich mit einer 1:3-Niederlage gegen den österreichischen Meister aus Salzburg gerade noch so in die Runde der letzten Acht.

In der Liga läuft es für beide Vereine souveräner: Der FC Arsenal mischt sieben Spieltage vor Schluss noch kräftig im Kampf um die Champions-League-Plätze mit und steht momentan auf Rang fünf, der SSC Neapel verteidigt hinter Juventus Turin momentan Platz zwei in der Serie A.

FC Arsenal gegen SSC Neagel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine Live-Übertragung der Partie im TV wird es heute nicht geben. In dieser Saison hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte aller Spiele der Europa League gesichert. Somit könnt ihr als DAZN-Abonnent die Partie heute Abend entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel live und in voller Länge ab 20.45 Uhr verfolgen.

Darüber hinaus bietet SPOX ab 21 Uhr auch einen LIVETICKER der Partie zum Mitlesen an.

FC Arsenal gegen SSC Neapel: Die letzten Direktduelle beider Teams

Bisher trafen sich der FC Arsenal und der SSC Neapel nur zwei Mal auf internationaler Bühne: 2013 standen sich die beiden Vereine in der Gruppenphase der Champions League gegenüber, in beiden Partien gewann das Heimteam jeweils mit 2:0. Arsenal überstand die Gruppenphase, scheiterte dann aber im Achtelfinale am FC Bayern München.

Für Neapel war bereits nach der Gruppenphase Schluss, als Gruppendritter qualifizierte man sich aber fürs Weiterkommen in der Europa League. Dort scheiterten die Italiener damals aber schon im Achtelfinale am FC Porto.

Die direkten Duelle im Überblick

Datum Heim-Team Gast Ergebnis 11.12.2013 SSC Neapel FC Arsenal 2:0 01.10.2013 FC Arsenal SSC Neapel 2:0

Der bisherige Weg von Arsenal und Neapel in der Europa League

Der FC Arsenal hat sich mit fünf Siegen und einem Unentschieden in der Gruppenphase souverän für die K.o.-Runde qualifiziert, der SSC Neapel stieß erst im Sechzehntelfinale dazu. Die Italiener konnten sich als Gruppendritter in der Champions League nicht für das Achtelfinale der Königsklasse qualifizieren und scheiterten im direkten Vergleich am FC Liverpool.

Der bisherige Weg des FC Arsenal in der Europa League:

Runde Team Hinspiel Rückspiel Gruppenphase Worskla Poltawa 4:2 3:0 Gruppenphase Qarabag Agdam 3:0 1:0 Gruppenphase Sporting Lissabon 1:0 0:0 Sechzehntelfinale BATE Baryssau 0:1 3:0 Achtelfinale Stade Rennes 1:3 3:0

Der bisherige Weg des SSC Neapel in der Europa League:

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale FC Zürich 3:1 2:0 Achtelfinale FC Salzburg 3:0 1:3

Europa League: Der restliche Spielplan

Die Mannschaft, die sich im Viertelfinale durchsetzt, bekommt es im Halbfinale entweder mit dem FC Villarreal oder mit dem FC Valencia zu tun. Das Finale findet am 29. Mai 2019 im Nationalstadion Baku statt.