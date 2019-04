Europa League heute live: Wer zeigt / überträgt Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt?

Nur noch acht Mannschaften sind in der Europa League verblieben. Im Viertelfinale trifft dabei der letzte deutsche Vertreter, Eintracht Frankfurt, auf Benfica Lissabon. Welche Sender die Partie zeigen, erfahrt ihr hier.

Zum ersten Mal seit knapp 25 Jahren steht Frankfurt wieder im Viertelfinale der Europa League. Die Eintracht präsentiert sich in dieser Saison auch auf der großen internationalen Bühne stark und marschierte bisher problemlos in die Runde der besten Acht. Dort wartet der aktuelle portugiesische Tabellenführer auf die Rheinhessen.

Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte zur Übertragung der Europa League hat sich in dieser Saison DAZN gesichert. Das Online-Streaming-Portal zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge, so auch die Partie heute Abend zwischen Lissabon und Frankfurt. Ab 20.45 Uhr startet die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experten: Ralph Gunesch und Jonas Hummels

Dazu gibt es alle Viertelfinal-Begegnungen in einer Konferenz, der sogenannten GoalZone, mit der ihr keine entscheidende Szene verpasst.

Wer kein Abonnement bei DAZN abgeschlossen hat, kann das Spiel heute Abend auch im Free-TV auf dem Privatsender RTL sehen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr.

Darüber hinaus könnt ihr das ganze Spiel sowie alle Viertelfinal-Hinspiele ab 21 Uhr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon: Ort und Datum des Hinspiels

Die Auslosung ergab, dass Frankfurt im Rückspiel Heimrecht hat. Dementsprechend wird das Hinspiel in Lissabon ausgetragen. Obwohl die Frankfurter Fans beim Achtelfinal-Rückspiel in Mailand wieder negativ aufgefallen sind, dürfen die Frankfurter Anhänger ihre Mannschaft auch in Portugal wieder lautstark unterstützen.

Anstoß ist am heutigen Donnerstag um 21 Uhr im Estadio da Luz.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Europa-League-Viertelfinale

Die Eintracht macht in dieser Spielzeit nicht nur in der Bundesliga mit attraktivem Offensiv-Fußball, sondern auch international richtig Spaß. Bisher hat Frankfurt noch kein Europa-League-Spiel in dieser Saison verloren.

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 20.09.2018 Gruppenphase Olympique Marseille Eintracht Frankfurt 1:2 04.10.2018 Gruppenphase Eintracht Frankfurt Lazio Rom 4:1 25.10.2018 Gruppenphase Eintracht Frankfurt Apollon Limassol 2:0 08.11.2018 Gruppenphase Apollon Limassol Eintracht Frankfurt 2:3 29.11.2018 Gruppenphase Eintracht Frankfurt Olympique Marseille 4:0 12.12.2018 Gruppenphase Lazio Rom Eintracht Frankfurt 1:2 14.02.2019 Zwischenrunde Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt 2:2 21.02.2019 Zwischenrunde Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk 4:1 07.03.2019 Achtelfinale Eintracht Frankfurt Inter Mailand 0:0 14.03.2019 Achtelfinale Inter Mailand Eintracht Frankfurt 0:1

Europa-League-Saison 2018/19: Der restliche Spielplan

Die vier Mannschaften, die das Viertelfinale überstehen, kämpfen Anfang Mai um die zwei begehrten Plätze im Finale der Europa League, das am 29. Mai im Nationalstadion Baku stattfinden wird.