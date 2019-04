Europa League, Halbfinale: Auslosung, Paarungen, Partien

Die Europa League befindet sich in der heißen Phase. Sobald die Viertelfinal-Rückspiele absolviert worden sind, stehen die Paarungen im Halbfinale fest. SPOX gibt euch einen Überblick.

Am kommenden Donnerstag kommt es zu den vier Viertelfinal-Rückspiel. Mit Eintracht Frankfurt befindet sich der letzte deutsche Vertreter in den internationalen Wettbewerben noch im Kampf um den Titel. Die Hessen empfangen Benfica Lissaabon, nachdem sie das Hinspiel mit 2:4 verloren haben.

Europa League: Diese Teams sind noch dabei

Neben Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon stehen mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal noch zwei englische Teams im Wettbewerb. Zudem sind zwei Teams aus Spanien im Viertelfinale.

Team Nation Eintracht Frankfurt Deutschland FC Arsenal England FC Chelsea England Benfica Lissabon Portugal SSC Neapel Italien FC Villarreal Spanien FC Valencia Spanien Slavia Prag Tschechien

Joao Felix und Co.: Die jüngsten Dreierpacker der Europa-League-Geschichte © getty 1/11 Anlässlich des Hattricks von Joao Félix am Donnerstag beim 4:2-Sieg von Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt, präsentiert SPOX die jüngsten Spieler, die in der Europa League einen Hattrick erzielt haben. Auf geht's! © getty 2/11 Platz 10: Andrej Kramaric (HNK Rijeka), 23 Jahre und 4 Monate alt © getty 3/11 Platz 9: Eduardo Vargas (SSC Neapel), 22 Jahre und 10 Monate alt © getty 4/11 Platz 8: Ruben Loftus-Cheek (FC Chelsea), 22 Jahre und 9 Monate alt © getty 5/11 Platz 7: Artjoms Rudnevs (Lech Posen), 22 Jahre und 8 Monate alt © getty 6/11 Platz 6: André Silva (AC Mailand), 21 Jahre und 10 Monate alt © getty 7/11 Platz 5: Romelu Lukaku (FC Everton), 21 Jahre und 9 Monate alt © getty 8/11 Platz 4: Harry Kane (Tottenham Hotspurs), 21 Jahre und 2 Monate alt © getty 9/11 Platz 3: Paco Alcácer (FC Valencia), 20 Jahre und 7 Monate alt © getty 10/11 Platz 2: Marko Pjaca (Dinamo Zagreb), 19 Jahre und 7 Monate alt © getty 11/11 Platz 1: Joao Félix (Benfica Lissabon), 19 Jahre und 5 Monate alt

Europa League: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Halbfinalspiele in der Europa League findet im Mai statt. Während die Hinspiele am 2. Mai steigen, kommt es eine Woche später am 9. Mai zu den Rückspielen.

Europa League: Auslosung und Paarungen

Die Halbfinal-Paarungen werden nicht seperat ausgelost. Die Begegnungen stehen bereits durch die Auslosung der Viertelfinals fest. Der Sieger des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon trifft auf Slavia Prag oder den FC Chelsea.

Der Gewinner der Partie zwischen dem FC Arsenal und SSC Neapel steht FC Villarreal oder dem FC Valencia in der Runde der letzten vier gegenüber.

Europa League: Die bisherigen Ergebnisse im Viertelfinale

Die Viertelfinal-Rückspiele in der Europa League finden am kommenden Donnerstag statt.

Die Ergebnisse aus den Hinspielen