Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale der Europa League: Auf diesen Gegner trifft die SGE

Eintracht Frankfurt steht sensationell im Halbfinale der Europa League. Die SGE marschiert in Europa weiter, doch wer wartet im Halbfinale auf die SGE? SPOX verrät euch euch, mit wem es die Eintracht zu tun bekommt.

Nach einem 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel, drehte Eintracht Frankfurt das Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon vor den eigenen Fans. Nach einem hart umkämpften 2:0-Erfolg zieht die SGE - wenn auch etwas glücklich durch ein Abseitstor, aber nichtsdestotrtotz verident - in das Halbfinale der Europa League ein.

Nach Donetzk und Inter Mailand ist mit Benfica Lissabon das nächste europäische Schwergewicht der SGE zum Opfer gefallen. Doch die Namen der verbliebenen Teams sind nicht kleiner geworden: Mit dem FC Arsenal, dem FC Valencia und dem FC Chelsea machen sich gleich drei traditionsreiche Top-Teams Hoffnungen auf den Cup.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © Kerry Hau 1/35 Die Eintracht-Fans waren im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica auf alles vorbereitet. Abschied mit Choreo-Knall oder Choreo-Knall zum Auftakt für einen ganz besonderen Abend in der Vereinsgeschichte. Es wurde einer dieser Abende, die niemand vergisst. © twitter.com/sebenesch 2/35 "Im Herzen von Europa" war auf der Fantribüne der Frankfurter Eintracht vor Spielbeginn zu lesen. In der Mitte des riesigen Banners stand der Europapokal im Zentrum. Und der Traum vom Cup lebt nach dem 2:0-Sieg weiter. © getty 3/35 In Anlehnung an die Vereinshymne bildeten weiße Fahnen umzingelt von schwarzen Schwenkern und schwarze Banner mit roter Aufschrift die Botschaft: "Eintracht vom Main. Nur du sollst heute siegen, weil wir dich immer lieben." © DAZN 4/35 Und so sag das Ganze aus der gesamten Perspektive aus. Ein beeindruckendes Schauspiel, doch bei weitem nicht die einzige Choreo, mit der die SGE-Fans in Europa schon für reichlich Furore gesorgt hatten. © getty 5/35 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 6/35 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 7/35 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 8/35 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 9/35 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 10/35 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 11/35 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 12/35 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 13/35 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 14/35 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 15/35 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 16/35 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 17/35 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 18/35 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 19/35 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 20/35 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 21/35 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 22/35 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 23/35 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 24/35 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 25/35 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 26/35 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 27/35 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 28/35 Ein klein wenig ... © getty 29/35 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 30/35 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 31/35 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 32/35 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 33/35 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 34/35 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 35/35 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea im Halbfinale

Mit dem FC Chelsea wartet nun der vermeintlich stärkste Gegner im Halbfinale auf die Eintracht aus Frankfurt. Die Blues können an guten Tagen jede Mannschaft besiegen, die Mannschaft ist individuell hochkarätig besetzt, physisch robust und in der Lage, mit der Körperlichkeit des Frankfurter Ochsenangriffs um Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller mitzuhalten.

Zudem überzeugt die Mannschaft aus dem Westen Londons mit technisch hochwertigen Spielern: Neben Pedro oder Willian, wird vor allem Eden Hazard stets für Gefahr auf dem linken Flügel sorgen. Seine Schnelligkeit und Torgefahr werden vor allem Spieler wie N'Golo Kante und Jorginho mit klugen Pass- und Umschaltspiel in Szene setzen.

Neben Kante hat Chelsea mit Olivier Giroud einen weiteren Weltmeister in den eigenen Reihen, der die Abwehr der Frankfurter fordern wird und besonders für die Brechstange steht, sollten die Blues zittern müssen. Der Franzose ist in der Europa League in bestechender Form: Gegen Slavia Prag erzielte der Mittelstürmer bereits einen zehnten Treffer im laufenden Wettbewerb und führt somit die Torschützenliste des Turniers an.

Frankfurt-Gegner Chelsea mit Problemen

Dass der FC Chelsea trotz aller unbestreitbarer Qualitäten dennoch Schwächen hat, zeigen die teils wackeligen Auftritte. Die Mannschaft von Maurizio Sarri kam im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den Underdog Slavia Prag nach einer 4:1-Führung ins Straucheln und setzt sich am Ende knapp mit 4:3 durch.

In der Premier League läuft es aktuell auch nicht unbedingt nach Maß. Die Blues stehen derzeit punktgleich mit dem FC Arsenal auf Platz fünf, haben allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. Zudem warten mit Manchester United und dem FC Watford noch unangenehme Gegner auf Sarri-Truppe. Die Qualifikation für die Champions League wird also über die heimische Liga eine schwierige Angelegenheit.

Bedenkt man die einjährige Transfersperre der Blues, werden sie gegen Eintracht Frankfurt vollsten Einsatz zeigen, um sich noch durch den Sieg der Europa League sicher für die Königsklasse zu qualifizieren.

© getty

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Wann findet das Halbfinale der Europa League statt?

Die Termine für die Europa-League-Halbfinals stehen bereits fest. Am Donnerstag in zwei Wochen (2. Mai) werden die ersten Halbfinal-Spiele ausgetragen. Eine Woche später (9. Mai) werden dann die entscheidenden Rückspiele ausgetragen. Anstoßzeit ist jeweils um 21 Uhr.

Das Halbfinal-Hinspiel wird zunächst in der Frankfurter Commerzbank-Arena ausgetragen. Das Rückspiel am 9. Mai bestreitet die Eintracht aus Frankfurt dann an der Stamford Bridge in London.