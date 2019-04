Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon: Europa League live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Hinspielniederlage in Lissabon steht Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League vor dem Rückspiel gegen Benfica unter Druck. SPOX verrät euch, wo und wann ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Hinspiel geriet die Eintracht durch eine Rote Karte gegen Evan N'dicka früh in Bredouille und musste sich am Ende mit 2:4 geschlagen geben. Goncalo Paciencia traf zum Endstand und sorgte im Lager der Hessen für Hoffnung vor dem anstehenden Rückspiel. Die Generalprobe in der Bundesliga gegen Augsburg (1:3) ging jedoch in die Hose.

Europa-League-Viertelfinale: Wann spielt Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon?

Die Viertelfinal-Begegnungen in der Europa League finden allesamt gleichzeitig statt. Nachdem die Hinspiele am 11. April ausgetragen wurden, gehen die Rückspiele am Donnerstag, den 18. April, über die Bühne. Das Spiel der Eintracht gegen Lissabon wird um 21 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt angepfiffen.

Joao Felix und Co.: Die jüngsten Dreierpacker der Europa-League-Geschichte © getty 1/11 Anlässlich des Hattricks von Joao Félix am Donnerstag beim 4:2-Sieg von Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt, präsentiert SPOX die jüngsten Spieler, die in der Europa League einen Hattrick erzielt haben. Auf geht's! © getty 2/11 Platz 10: Andrej Kramaric (HNK Rijeka), 23 Jahre und 4 Monate alt © getty 3/11 Platz 9: Eduardo Vargas (SSC Neapel), 22 Jahre und 10 Monate alt © getty 4/11 Platz 8: Ruben Loftus-Cheek (FC Chelsea), 22 Jahre und 9 Monate alt © getty 5/11 Platz 7: Artjoms Rudnevs (Lech Posen), 22 Jahre und 8 Monate alt © getty 6/11 Platz 6: André Silva (AC Mailand), 21 Jahre und 10 Monate alt © getty 7/11 Platz 5: Romelu Lukaku (FC Everton), 21 Jahre und 9 Monate alt © getty 8/11 Platz 4: Harry Kane (Tottenham Hotspurs), 21 Jahre und 2 Monate alt © getty 9/11 Platz 3: Paco Alcácer (FC Valencia), 20 Jahre und 7 Monate alt © getty 10/11 Platz 2: Marko Pjaca (Dinamo Zagreb), 19 Jahre und 7 Monate alt © getty 11/11 Platz 1: Joao Félix (Benfica Lissabon), 19 Jahre und 5 Monate alt

Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon: TV, Livestream und Konferenz

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für alle Partien der aktuellen Europa-League-Saison. So ist auch das Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon live beim Streamingdienst zu sehen. Ab 20.45 Uhr begrüßt euch folgendes Personal zur Berichterstattung:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experten: Ralph Gunesch und Jonas Hummels

Zusätzlich zum Einzelspiel könnt ihr die Begegnung der Frankfurter bei DAZN in der "GoalZone" verfolgen. Durch die Konferenz aller Europa-League-Viertelfinal-Partien begleiten Euch Moderator Christoph Stadtler und Experte Necat Aygün. Auch die "GoalZone" startet um 20.45 Uhr.

Das Abonnement bei DAZN kostet lediglich 9,99 Euro monatlich. Der erste Monat ist kostenlos, anschließend ist das Abo jederzeit kündbar.

Im Free-TV ist das Spiel außerdem bei RTL zu sehen. Der Privatsender darf 15 Spiele der Europa-League-Saison übertragen. RTL bietet auch einen Livestream bei tvnow an.

Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon im LIVE-TICKER

Auch wenn ihr die Partie nicht live sehen könnt, müsst ihr auf keine Highlights aus Frankfurt verzichten. SPOX bietet euch einen ausführlichen Liveticker an, der euch mit allen wichtigen Ereignissen des Europa-League-Viertelfinals zwischen Frankfurt und Lissabon versorgt.

Während SPOX die Highlights der Partie ab Mitternacht bereitstellt, gibt es diese bei DAZN bereits kurz nach Spielende.

Frankfurt: Gruppenphase in der Europa League

Die Gruppe H mit Eintracht Frankfurt:

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Eintracht Frankfurt 6-0-0 17:5 18 2. Lazio Rom 3-0-3 9:11 9 3. Apollon Limassol 2-1-3 10:10 7 4. Olympique Marseille 0-1-5 6:16 1

Eintracht Frankfurt in der Europa League: K.o.-Phase

Nach dem souveränen Erfolg in der Zwischenrunde gegen Donezk schaltete Eintracht Frankfurt im Achtelfinale auch Inter Mailand aus.

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 14.02.2019 Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt 2:2 21.02.2019 Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk 4:1 07.03.2019 Eintracht Frankfurt Inter Mailand 0:0 14.03.2019 Inter Mailand Eintracht Frankfurt 0:1

Europa-League-Viertelfinale: Die Hinspiel-Ergebnisse im Überblick

Sollte sich die Eintracht gegen Benfica Lissabon durchsetzen, wartet im Halbfinale wohl der FC Chelsea, der das Hinspiel bei Slavia Prag gewann. Weiterhin gehen der FC Arsenal und der FC Valencia als Favoriten ins Viertelfinal-Rückspiel.