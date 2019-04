Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon: Das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League live im TV, Livestream und Liveticker

Am Donnerstag empfängt Eintracht Frankfurt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League Benfica Lissabon. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel hat die Eintracht am Donnerstag eine Mammutaufgabe vor sich. Gegen die Portugiesen muss Frankfurt mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen.

Für die Portugiesen wäre es der erste Halbfinaleinzug seit fünf Jahren, die Eintracht steht zum ersten Mal seit 24 Jahren überhaupt in der Runde der besten Acht.

Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon: Ort und Anstoßzeit des Rückspiels

Die Auslosung ergab, dass die Eintracht im Rückspiel Heimrecht hat, dementsprechend findet das Spiel in Frankfurt statt. Die Partie wird am Donnerstag, dem 18. April, um 21 Uhr in der Commerzbank-Arena angepfiffen.

Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon live im TV und Livestream

In dieser Saison hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte aller Europa-Legaue-Partien gesichert. Das Online-Streaming-Portal zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge, so auch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon.

Dazu gibt es zu allen Viertelfinal-Spielen eine Konferenz, die sogenannte GoalZone, mit der ihr keine entscheidende Szene verpasst.

Der Free-TV-Sender RTL darf darüber hinaus 15 Partien der Europa League live zeigen. Auch dort wird das Duell der Adler live übertragen. Außerdem könnt ihr das Spiel auch kostenpflichtig auf dem RTL-Streamingdienst tvnow verfolgen.

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon: Liveticker und Highlights der Europa League

Wer die Begegnung nicht live sehen kann, dem schafft SPOX Abhilfe: Mit unserem Liveticker bleibt ihr immer auf Ballhöhe.

Zusätzlich bieten wir Euch ab Mitternacht ausführliche Highlights zu allen Europa-League-Rückspielen.

Ebenso sind die Spielhöhepunkte schon kurz nach Spielschluss auf DAZN zum Abruf verfügbar.

Eintracht Frankfurt: Mit den Fans im Rücken ins Halbfinale

Die Anhänger der Eintracht sorgen schon die ganze Europa-League-Saison für eine einzigartige Atmosphäre in der Commerzbank-Arena. Auch dieses Spiel war innerhalb von wenigen Minuten restlos ausverkauft, die Stimmung wird dementsprechend kochen: "Benfica wird nächste Woche einen Hexenkessel erleben. Das gibt ein wunderbares Endspiel - und solche Partien liegen uns", meint Vorstand Axel Hellmann.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © getty 1/31 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 2/31 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 3/31 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 4/31 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 5/31 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 6/31 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 7/31 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 8/31 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 9/31 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 10/31 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 11/31 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 12/31 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 13/31 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 14/31 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 15/31 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 16/31 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 17/31 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 18/31 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 19/31 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 20/31 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 21/31 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 22/31 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 23/31 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 24/31 Ein klein wenig ... © getty 25/31 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 26/31 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 27/31 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 28/31 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 29/31 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 30/31 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 31/31 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Auch Verteidiger Martin Hinteregger gibt sich zuversichtlich: "Ich freue mich jetzt schon riesig auf das Rückspiel. Die Fans wissen genau, was sie zu tun haben, um Spieler [wie Joao Felix] zu verunsichern. Sie werden uns extrem helfen."

Der Portugiese raubte der Eintracht-Defensive im Hinspiel den letzten Nerv. Félix erzielte drei Tore selbst und war am vierten noch Vorlagengeber. Den 19-Jährigen bezeichnete Frankfurts Trainer Adi Hütter schon vor dem Spiel als "Jahrhunderttalent."

Eintracht Frankfurt: Haller immer noch fraglich für das Rückspiel

Die Frankfurter müssen mindestens zwei Tore erzielen und mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Dazu muss der Sturm um Luka Jovic auch am Donnerstag wieder brillieren. Der Kroate erzielte in dieser Europa-League-Saison schon acht Treffer in elf Partien und steht damit auf Rang drei der Torjägerliste.

Unterstützung könnte er im besten Fall von Sebastien Haller bekommen. Der Franzose erzielte im laufenden Wettbewerb selbst auch schon fünf Treffer und ist damit intern der zweitbeste Scorer.

Im Hinspiel musste der 24-Jährige aufgrund einer Bauchmuskelverletzung, die sich auch auf die Adduktoren auswirken, von draußen zuschauen. Wie lange der Regenerationsprozess dauert, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Europa-League-Viertelfinale

Egal ob mit oder ohne Haller: Die Eintracht kennt sich in dieser Saison mit Toreschießen aus. Gegen Lazio Rom, Olympique Marseille und Schachtjor Donezk gelangen den Hessen vor heimischem Publikum schon vier Treffer.

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 20.09.2018 Gruppenphase Olympique Marseille Eintracht Frankfurt 1:2 04.10.2018 Gruppenphase Eintracht Frankfurt Lazio Rom 4:1 25.10.2018 Gruppenphase Eintracht Frankfurt Apollon Limassol 2:0 08.11.2018 Gruppenphase Apollon Limassol Eintracht Frankfurt 2:3 29.11.2018 Gruppenphase Eintracht Frankfurt Olympique Marseille 4:0 12.12.2018 Gruppenphase Lazio Rom Eintracht Frankfurt 1:2 14.02.2019 Zwischenrunde Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt 2:2 21.02.2019 Zwischenrunde Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk 4:1 07.03.2019 Achtelfinale Eintracht Frankfurt Inter Mailand 0:0 14.03.2019 Achtelfinale Inter Mailand Eintracht Frankfurt 0:1 11.04.2019 Viertelfinale Benfica Lissabon Eintracht Frankfurt 4:2

Europa League: Die Viertelfinal-Hinspiel-Ergebnisse im Überblick

Im Falle eines Weiterkommens trifft die Eintracht im Halbfinale entweder auf Slavia Prag oder den FC Chelsea. Das Hinspiel konnten die Engländer in Prag mit 1:0 für sich entscheiden.

Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt 4:2

Slavia Prag - Chelsea London 0:1

FC Arsenal - SSC Neapel 2:0

FC Villareal - FC Valencia 1:3

Europa League: Der restliche Spielplan

Die vier Mannschaften, die sich im Rückspiel am Donnerstag für das Halbfinale qualifizieren, kämpfen Anfang Mai um die begehrten zwei Finaltickets. Das Endspiel findet am 29. Mai 2019 im Nationalstadion Baku statt.