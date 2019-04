Eintracht Frankfurt - Da Costa im Interview: "Benfica wusste nicht, dass der VAR nicht zum Einsatz kommt"

2:0 nach 4:2: Mit dem sensationellen Triumph über Benfica Lissabon hält Eintracht Frankfurt die deutsche Fahne in Europa weiter hoch. Danny da Costa kann noch gar nicht glauben, was er und seine Kollegen momentan leisten.

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League stellte sich der Rechtsverteidiger in der Mixed Zone den Fragen der Medienvertreter. Dabei gewährte er einen Einblick in sein Gefühlsleben und verriet, warum er mit Superlativen vorsichtig umgeht. Außerdem sprach er über Siegtorschütze Sebastian Rode sowie seine Art zu regenerieren. Dem kommenden Gegner, dem FC Chelsea, machte er eine Kampfansage.

Herr da Costa, nach dem 2:0 gegen Benfica stehen Sie mit der Eintracht im Halbfinale der Europa League. Ist das - abgesehen auf den Pokalsieg im vergangenen Jahr - der Höhepunkt Ihrer bisherigen Karriere?

Danny da Costa: So Spiele wie heute habe ich noch nicht oft erlebt. Aber bei uns kommt ja bekanntlich ein Highlight nach dem anderen. Man stellt sich dann wie nach dem Pokalsieg immer hin und sagt: "Besser wird's nicht." Aber das stimmt nicht. Jetzt steht man hier nach einem Halbfinal-Einzug in der Europa League gegen Benfica und sagt wieder: "Besser wird's nicht". Ich bin mittlerweile vorsichtig geworden, was solche Formulierungen angeht, weil wir immer wieder einen draufsetzen.

Wie geht man mit solchen Erlebnissen um?

Da Costa: Was wir heute geleistet haben und über die gesamte Saison hinweg leisten, ist unfassbar. Ich bin froh und stolz, dass wir dieses Spiel erfolgreich gestalten konnten. So richtig wird einem das aber wohl erst bewusst, wenn die Saison gelaufen ist, man zur Ruhe kommt und das Geschehene Revue passieren lassen kann. Dass wir so weit kommen, hat uns keiner zugetraut.

Gegen Benfica war aber auch die Mithilfe von Schiedsrichter Daniele Orsato nötig. Wie haben Sie das 1:0 durch Filip Kostic wahrgenommen?



Da Costa: Es ging alles sehr schnell. Ante (Rebic) setzt sich prima durch, Mijat (Gacinovic) schießt den Ball an den Pfosten, der Ball springt vom Pfosten zurück und Filip macht ihn rein. Dass es in der Europa League erst im Finale den Videobeweis gibt, ist bei Benfica aber gar nicht so richtig angekommen. Die wussten das nicht und haben sich minutenlang aufgeregt. In dem Fall hatten wir das nötige Glück, das man manchmal auch braucht, um weiterzukommen.

Sebastian Rode erzielte das goldene Tor zum 2:0. Wie sehr freut es Sie für ihn, dass er nach einer schweren Zeit ohne Spielpraxis bei Borussia Dortmund in Frankfurt so eine tolle Rückrunde spielt?

Da Costa: Seb ist ein super Typ. Ich hatte vom ersten Tag an nie das Gefühl, dass ihm die Spielraxis fehlt. Klar: Hinten raus hat ihm in den ersten Spielen ab und zu die Kraft gefühlt. Aber das ist nichts Außergewöhnliches. Er macht seine Sache überragend. Bei der Besprechung vor dem Spiel habe ich noch kurz mit ihm gesprochen und gesagt, dass er zwei Tore machen soll. Mit dem einen kann ich aber auch gut leben. Für ihn freut es mich ungemein. Das hat er sich verdient.

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © Kerry Hau 1/35 Die Eintracht-Fans waren im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica auf alles vorbereitet. Abschied mit Choreo-Knall oder Choreo-Knall zum Auftakt für einen ganz besonderen Abend in der Vereinsgeschichte. Es wurde einer dieser Abende, die niemand vergisst. © twitter.com/sebenesch 2/35 "Im Herzen von Europa" war auf der Fantribüne der Frankfurter Eintracht vor Spielbeginn zu lesen. In der Mitte des riesigen Banners stand der Europapokal im Zentrum. Und der Traum vom Cup lebt nach dem 2:0-Sieg weiter. © getty 3/35 In Anlehnung an die Vereinshymne bildeten weiße Fahnen umzingelt von schwarzen Schwenkern und schwarze Banner mit roter Aufschrift die Botschaft: "Eintracht vom Main. Nur du sollst heute siegen, weil wir dich immer lieben." © DAZN 4/35 Und so sag das Ganze aus der gesamten Perspektive aus. Ein beeindruckendes Schauspiel, doch bei weitem nicht die einzige Choreo, mit der die SGE-Fans in Europa schon für reichlich Furore gesorgt hatten. © getty 5/35 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 6/35 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 7/35 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 8/35 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 9/35 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 10/35 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 11/35 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 12/35 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 13/35 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 14/35 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 15/35 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 16/35 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 17/35 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 18/35 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 19/35 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 20/35 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 21/35 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 22/35 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 23/35 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 24/35 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 25/35 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 26/35 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 27/35 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 28/35 Ein klein wenig ... © getty 29/35 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 30/35 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 31/35 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 32/35 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 33/35 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 34/35 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 35/35 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Als Nächstes geht es mit dem FC Chelsea gegen einen weiteren Hammergegner. Wie groß sind die Chancen der SGE auf den Einzug ins Finale?

Da Costa: Wenn man sieht, gegen wen wir bisher gespielt haben, haben wir sehr gute Chancen, auch Chelsea zu schlagen. Wir müssen dazu ähnlich gut auftreten wie heute, so viel ist klar. Ich bin mir aber sicher, dass wir zwei sehr gute Spiele absolvieren werden.

Sie standen im 43. Pflichtspiel der Eintracht in dieser Saison zum 43. Mal in der Startelf. Werden Sie nicht langsam müde?

Da Costa: Ich denke mir nach jedem Spiel: "Gut, das war's dann." Aber dann erhole ich mich doch schnell wieder und kann drei, vier Tage darauf wieder 90 Minuten Vollgas geben. Ich habe sehr großes Vertrauen in meinen Körper. Der macht das bisher ganz gut.

Wie regenerieren Sie sich?

Da Costa: Ich schlafe viel.

Auch heute Nacht? Können Sie nach diesem Spiel direkt einschlafen?



Da Costa: Sie können sich sicher sein, dass das heute eine ziemlich lange Nacht wird. Ab morgen heißt es dann: Ein bisschen in die Eistonne, ein bisschen aufs Fahrrad, ein bisschen vom Physio behandeln lassen und hoffen, dass ich am Montag gegen Wolfsburg wieder funktioniere.